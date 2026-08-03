Pahlawan Penegak Hukum Terpilih

Internationalmedia.co.id – News – Ajang penganugerahan Hoegeng Awards 2026 yang baru saja usai menuai apresiasi tinggi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherawati, menegaskan bahwa penghargaan bagi polisi teladan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah mercusuar yang akan membimbing anggota Polri dan masyarakat luas dalam menjaga integritas.

"Acara ini sangat menginspirasi, dan keteladanan Bapak Hoegeng akan menjadi legenda, panutan bagi polisi-polisi lain serta seluruh masyarakat Indonesia tentang pentingnya integritas," ujar Nurherawati dalam sebuah kesempatan di acara Hoegeng Awards 2026. Ia menambahkan, negara ini membutuhkan penjaga keamanan yang berintegritas tinggi agar kondisi bangsa tetap terjaga.

Sosok Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, menurut Nurherawati, adalah teladan sejati bagi seluruh aparat penegak hukum, khususnya institusi Polri. Integritasnya telah teruji oleh waktu dan menjadi dasar penegakan hukum yang penuh kharisma.

Ke depan, LPSK berharap Hoegeng Awards dapat menjaring lebih banyak nominasi dari polisi-polisi berprestasi, terutama mereka yang berjuang melindungi kelompok rentan. "Tidak hanya perempuan dan anak, kami berharap kelompok rentan lain juga dapat diangkat dan diperjuangkan sebagai nominasi, menjadi penyemangat bagi polisi lain yang melindungi mereka," harap Nurherawati.

Sebagai informasi, Hoegeng Awards merupakan inisiatif kolaborasi antara internationalmedia.co.id dan Polri, didedikasikan untuk memberikan penghargaan kepada polisi-polisi yang menunjukkan keteladanan. Lima kategori utama yang dianugerahkan pada tahun 2026 meliputi Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Berintegritas, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, serta Polisi Tapal Batas dan Pedalaman.

Proses seleksi Hoegeng Awards 2026 sangat ketat dan transparan. Dimulai dengan penjaringan usulan dari masyarakat sejak 27 Januari 2026, lebih dari sembilan ribu nama polisi teladan terkumpul hingga penutupan pada 2 April 2026. Tim panitia kemudian melakukan verifikasi dan seleksi awal sebelum menyerahkan nama-nama terpilih kepada Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026.

Dewan Pakar melalui serangkaian rapat intensif untuk memilih nominasi akhir di setiap kategori. Tahap uji publik juga diselenggarakan dari 7 hingga 22 Mei 2026, di mana internationalmedia.co.id aktif menjaring masukan dan pandangan masyarakat mengenai para kandidat.

Setelah melalui seluruh tahapan seleksi yang cermat dan ketat, lima polisi teladan akhirnya dinobatkan sebagai penerima Hoegeng Awards 2026. Mereka adalah:

Polisi Berdedikasi: Kombes Eko Budhi Purwono (Dirbinmas Polda Riau)

Polisi Inovatif: Brigadir Renita Rismayanti (Anggota Divisi Hubungan Internasional Polri)

Polisi Berintegritas: Kombes Norul Hidayat (Kepala SPN Polda Bangka Belitung)

Polisi Pelindung Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan: AKP Siti Elminawati (Kanit 1 Subdit 4 Dit Reskrimum Polda Sulawesi Tengah)

Polisi Tapal Batas dan Pedalaman: Iptu Motalip Litiloly (Kasat Samapta Polres Nduga, Polda Papua).

Penyelenggaraan Hoegeng Awards 2026 ini turut didukung penuh oleh PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom).