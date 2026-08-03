KM Mutiara Sentosa 2 Mengambang Asap Masih Membumbung

Perairan utara Madura masih menyisakan pemandangan dramatis pasca insiden terbakarnya KMP Mutiara Sentosa 2. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, meski tim SAR telah memastikan api utama pada kapal nahas tersebut padam, kepulan asap tebal masih terlihat membumbung dari badan kapal yang kini mengapung stabil di permukaan laut. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, menegaskan bahwa kondisi kapal tidak tenggelam, namun keberadaan asap menjadi perhatian serius.

Nanang Sigit, dalam keterangannya kepada internationalmedia.co.id pada Senin (3/8/2026), menjelaskan bahwa keberadaan asap yang terus mengepul menjadi pertimbangan utama tim SAR untuk belum memasuki bangkai kapal. Keselamatan personel menjadi prioritas. "Untuk saat ini kondisi kapal yang terbakar memang masih tidak tenggelam. Api sendiri sudah tidak terlihat, tapi masih ada kepulan asap," terang Nanang, menggarisbawahi tantangan yang dihadapi timnya.

Strategi pencarian pun difokuskan pada area perairan sekitar insiden. Nanang menegaskan, "Kami masih mengutamakan pencarian di perairan terlebih dahulu. Setelah kondisi di dalam kapal dinilai aman, barulah kami akan melaksanakan proses pencarian di sana." Upaya pencarian tidak hanya terbatas di laut, sebelumnya personel Polda Jawa Timur juga sempat melakukan penyisiran dari udara. Kini, operasi lanjutan SAR masih didukung penuh oleh unsur kapal KRI Bung Tomo dan KRI Nala yang siaga di lokasi.

Sementara itu, terkait proses evakuasi korban, Nanang mengonfirmasi bahwa sebagian besar telah rampung. Saat ini, hanya KM Mutiara Lembar yang masih terlibat dalam pengambilan korban dari Tugboat Hasnur 26 di sekitar area kejadian. "Kapal lain yang aktif melakukan evakuasi sudah tidak ada, tinggal KM Mutiara Lembar saja yang menuntaskan pengambilan korban dari tugboat Hasnur 26," jelas Nanang, menandakan fase evakuasi besar-besaran telah berakhir.

(Tim Redaksi/internationalmedia.co.id)