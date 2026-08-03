Prabowo dan PM Thailand Berdua di Istana

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini menjadi tuan rumah bagi kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Kerajaan Thailand, Y.M. Anutin Charnvirakul, di Istana Merdeka, Jakarta. Puncak dari agenda penting ini adalah pertemuan empat mata yang intens antara kedua pemimpin. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, kedatangan PM Charnvirakul di Istana Merdeka pada Senin (3/8/2026) pukul 16.53 WIB menandai dimulainya serangkaian acara kenegaraan yang padat.

Setelah upacara penyambutan kenegaraan yang khidmat, Presiden Prabowo dan PM Charnvirakul saling memperkenalkan jajaran delegasi masing-masing. Dari pihak Indonesia, hadir sejumlah menteri kunci, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria. Mereka kemudian beranjak menuju ruang kredensial Istana Merdeka.

Di ruang tersebut, PM Charnvirakul mengukirkan tanda tangannya di buku tamu kenegaraan, diikuti dengan jabat tangan hangat bersama Presiden Prabowo. Momen krusial selanjutnya adalah pertemuan tete-a-tete di ruang kerja Presiden, di mana kedua pemimpin berdiskusi secara privat. Setelah pembicaraan empat mata ini, agenda dilanjutkan dengan pertemuan bilateral yang melibatkan seluruh delegasi dari kedua negara, dengan fokus utama pada penguatan kerja sama di berbagai bidang strategis.

Rangkaian acara kemudian berlanjut dengan penandatanganan sejumlah dokumen kerja sama yang telah disepakati oleh Indonesia dan Thailand, disaksikan langsung oleh kedua kepala negara. Sesi penting berikutnya adalah pernyataan pers bersama, di mana Presiden Prabowo dan PM Charnvirakul menyampaikan hasil dan komitmen dari pertemuan mereka kepada publik dan awak media.

Sebagai penutup agenda hari itu, Presiden Prabowo menggelar jamuan makan malam kenegaraan untuk PM Charnvirakul beserta seluruh delegasinya di Istana. Diketahui, kunjungan kenegaraan PM Charnvirakul di Indonesia dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada 3-4 Agustus. Guna memastikan kelancaran dan keamanan selama kunjungan, Ditlantas Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas sementara di beberapa ruas jalan protokol Jakarta.