Penyebab Mengerikan Kebakaran KMP Mutiara Terkuak

Tragedi kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Madura yang menyisakan duka mendalam kini mulai terkuak penyebabnya. Salah seorang kru kapal yang berhasil selamat, Dwi Putro Suryo, membeberkan detik-detik mengerikan saat api mulai melalap kapal. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Dwi mengungkapkan bahwa api pertama kali muncul dari sebuah mobil di dalam kapal yang tiba-tiba terbakar, memicu kepanikan massal.

Menurut kesaksian Dwi, insiden bermula saat sebuah mobil yang berada di bagian depan sebelah kanan kapal secara mendadak mengeluarkan api. Upaya pemadaman awal yang dilakukan oleh kru lain ternyata tidak membuahkan hasil. "Saat disiram air, ternyata apinya tidak mati, sehingga merembat," ungkap Suryo, seperti dilansir oleh internationalmedia.co.id Jatim pada Senin (3/8/2026).

Dwi Putro Suryo, yang saat itu sedang bersiap untuk sarapan sekitar pukul 06.30 WIB, tidak ikut dalam upaya pemadaman awal. Ia menyaksikan langsung bagaimana api yang semula kecil mendadak membesar dan dengan cepat merembat ke berbagai bagian kapal. Dalam situasi kepanikan yang tak terhindarkan, Suryo memutuskan untuk menyelamatkan diri. Ia berupaya turun dari kapal menggunakan tali, sebuah tindakan nekat yang membuatnya mengalami luka lecet pada bagian telapak tangannya.

Setelah berhasil keluar dari kapal yang terbakar, Dwi harus menghadapi cobaan lain. Ia terombang-ambing di lautan lepas selama kurang lebih dua setengah jam sebelum akhirnya diselamatkan. Saat ini, Dwi Putro Suryo masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Islam (RSI) Kalianget, Sumenep, bersama tiga korban selamat lainnya. Meskipun kondisinya dilaporkan membaik, trauma mendalam akibat insiden mengerikan itu masih membayangi dirinya. Kesaksian Dwi Putro Suryo ini menjadi titik terang penting dalam mengungkap kronologi dan penyebab pasti kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2, memberikan gambaran jelas tentang detik-detik horor yang dialami para penumpang dan kru.