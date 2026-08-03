Rahasia Bocah Petualang Taksi Online Terungkap

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden mengejutkan di Bojonggede, Kabupaten Bogor, di mana seorang bocah ditemukan bersembunyi di bagasi taksi online, baru-baru ini menjadi perbincangan hangat. Namun, terungkap bahwa aksi "menyusup" seperti ini bukanlah kejadian pertama bagi bocah berusia sekitar tujuh tahun tersebut. Ketua RT setempat, Suhendar, mengungkapkan bahwa insiden serupa sudah sering terjadi, bahkan menjadi kebiasaan si bocah.

"Jadi memang anak ini sering begitu ya, bukan sekali dua kali," kata Suhendar saat dihubungi wartawan pada Senin. Ia menambahkan bahwa dirinya sudah sering menerima kedatangan orang yang mengantar kembali bocah tersebut ke rumahnya. "Dia juga sudah hapal alamat rumah dimana, nama saya siapa, jadi memang mudah sih kalau ada apa-apa, orang langsung antarnya ke saya," jelas Suhendar, menunjukkan betapa seringnya kejadian ini terjadi.

Suhendar membeberkan beberapa insiden sebelumnya yang tak kalah mengejutkan. "Belum lama, dia sampai kebawa mobil sampai ke Sentul, dulu dapat laporan dari Polsek Kemang juga," ujarnya. Tak hanya itu, bocah tersebut juga pernah membuat warga sekitar terheran-heran saat diam-diam masuk ke dalam mobil beko dan bahkan menyalakan mesinnya. "Jadi kalau orang sini memang sudah tahu anaknya kayak gimana," imbuhnya, menggambarkan keunikan perilaku bocah tersebut yang sudah menjadi rahasia umum di lingkungannya.

Bocah yang kini telah diserahkan kembali kepada neneknya itu diketahui tinggal bersama sang nenek di Bojonggede. Sementara ibunya bekerja dan tinggal terpisah di kawasan Parung, Bogor. "Kalau ibunya kan kerja di Parung, ngontrak disana. Nah disini si anak itu tinggalnya sama neneknya, kalau bapaknya kan sudah nggak tinggal disini, sudah cerai juga," terang Suhendar mengenai kondisi keluarga bocah tersebut.

Sebelumnya, kejadian yang membuat bocah ini viral bermula ketika seorang sopir taksi online menerima pesanan penumpang di Terminal Bojonggede. Kapolsek Tajur Halang, Iptu Raden Suwito, menjelaskan bahwa saat mobil mulai bergerak mengantar penumpang, tiba-tiba seorang anak kecil muncul dari ruang bagasi, sontak membuat sopir dan penumpang terkejut.

"Jadi mobil sudah bergerak, kemudian si anak muncul dan semua kaget tiba-tiba ada orang kan, anak kecil pula," kata Suwito. Sempat terjadi kebingungan di antara sopir dan penumpang, masing-masing mengira itu adalah anak pihak lain. Khawatir dituduh menculik anak, sopir taksi, atas saran penumpang, akhirnya membawa bocah tersebut ke Polsek Tajur Halang untuk penanganan lebih lanjut sebelum akhirnya diantar pulang ke kediamannya.