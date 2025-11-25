Wanita Dikremasi? Kejadian Tak Terduga Gegerkan Thailand!

Internationalmedia.co.id – Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Thailand, membuat geger sebuah kuil dan membuat banyak orang bertanya-tanya. Seorang wanita yang dikira telah meninggal dunia, tiba-tiba "hidup kembali" saat peti jenazahnya hendak dikremasi.

Kejadian luar biasa ini terjadi di Wat Rat Prakhong Tham, sebuah kuil Buddha di Provinsi Nonthaburi, dekat Bangkok. Dilansir dari Associated Press, seorang wanita berusia 65 tahun yang telah lama sakit, dinyatakan meninggal oleh keluarganya setelah berhenti bernapas.

Namun, keajaiban terjadi. Saat peti jenazah berisi wanita tersebut tiba di kuil untuk proses kremasi, terdengar suara ketukan dari dalam. Pairat Soodthoop, manajer kuil, menceritakan bahwa ia dan staf kuil terkejut melihat wanita itu bergerak di dalam peti.

"Saya agak terkejut, jadi saya meminta mereka untuk membuka peti jenazah, dan semua orang terkejut," kata Pairat. "Saya melihat wanita itu membuka matanya sedikit dan mengetuk bagian samping peti jenazah. Dia pasti sudah mengetuk cukup lama," tambahnya.

Saudara laki-laki wanita itu menjelaskan bahwa adiknya telah terbaring sakit selama dua tahun dan tampak meninggal dua hari sebelumnya. Karena mengira telah meninggal, keluarga memutuskan untuk membawa jenazahnya ke kuil untuk dikremasi.

Sebelumnya, peti jenazah sempat dibawa ke rumah sakit di Bangkok, tempat wanita itu ingin mendonorkan organnya jika meninggal. Namun, rumah sakit menolak karena tidak ada sertifikat kematian resmi. Ketika mengetahui Wat Rat Prakhong Tham menawarkan layanan kremasi gratis, saudara laki-laki itu membawa peti jenazah ke sana.

Saat Pairat sedang menjelaskan prosedur pembuatan sertifikat kematian, suara ketukan dari dalam peti jenazah kembali terdengar. Setelah diperiksa, mereka mendapati wanita itu masih hidup.

Wanita itu segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pihak kuil berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatannya. Insiden ini menjadi perbincangan hangat dan menjadi bukti bahwa keajaiban masih bisa terjadi.