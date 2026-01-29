Uni Eropa Siap Guncang Iran

Para menteri luar negeri Uni Eropa dikabarkan segera mengambil langkah drastis dengan memasukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) ke dalam daftar organisasi teroris blok tersebut. Keputusan ini muncul sebagai respons atas penindakan brutal terhadap gelombang demonstrasi massal yang mengguncang Iran. Demikian diumumkan oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kalla, seperti dilansir Internationalmedia.co.id – News.

"Jika Anda bertindak sebagai teroris, Anda juga harus diperlakukan sebagai teroris," tegas Kalla kepada awak media menjelang pertemuan penting para menteri Uni Eropa di Brussels, Belgia, Kamis (29/1/2026). Ia menambahkan bahwa langkah ini akan menempatkan IRGC pada posisi yang setara dengan kelompok-kelompok ekstremis global seperti al-Qaeda dan ISIS.

Meskipun demikian, Kalla memperkirakan bahwa saluran diplomatik dengan Iran akan tetap terbuka, bahkan setelah Garda Revolusi resmi masuk daftar hitam. Langkah simbolis dari Uni Eropa ini diharapkan mengirimkan pesan kecaman yang sangat kuat kepada Teheran, menyusul laporan ribuan korban tewas selama demonstrasi yang terus mengguncang negara tersebut.

Selain itu, blok yang beranggotakan 27 negara ini juga akan menyetujui sanksi tambahan berupa larangan visa dan pembekuan aset terhadap 21 entitas negara serta pejabat Iran. Sanksi ini diperkirakan akan menyasar Menteri Dalam Negeri Iran, sebagai bagian dari respons atas penindasan demonstran.

Otoritas Iran sendiri telah mengakui adanya ribuan korban tewas selama gelombang protes, dengan angka mencapai lebih dari 3.000 jiwa. Namun, mereka bersikeras bahwa mayoritas korban adalah anggota pasukan keamanan atau warga sipil yang tewas akibat tembakan "perusuh," bukan dari aparat negara.

Klaim ini dengan tegas dibantah oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia. Mereka menyatakan bahwa jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi, berpotensi mencapai puluhan ribu orang, dan menuduh bahwa para demonstran tewas akibat tembakan langsung dari pasukan keamanan, termasuk anggota IRGC.

Sebagai informasi, IRGC merupakan sayap ideologis militer Teheran yang dibentuk pasca-revolusi 1979 dengan misi utama melindungi kepemimpinan ulama. Garda Revolusi memiliki kendali atau kepemilikan atas berbagai perusahaan di seluruh sektor ekonomi Iran, termasuk sektor-sektor strategis yang vital bagi negara.