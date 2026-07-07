Dua Pemimpin Satu Tujuan

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini menjamu Perdana Menteri India, Narendra Modi, dalam sebuah jamuan santap siang kenegaraan yang hangat di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan puncak ini, Prabowo secara tegas menggarisbawahi kesamaan visi masa depan antara kedua negara, sebuah pernyataan yang menandai babak baru dalam hubungan bilateral. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa momen ini menjadi penegasan komitmen kuat Indonesia dan India untuk melangkah bersama.

Jamuan istimewa ini diselenggarakan pasca pertemuan bilateral intensif antara kedua pemimpin pada Selasa (7/7/2026). Suasana di Istana Negara semakin semarak dengan hidangan kuliner Nusantara yang kaya rasa, memanjakan lidah para delegasi. Tak hanya itu, pertunjukan seni budaya Indonesia yang memukau turut disajikan, memperkenalkan keragaman tradisi bangsa kepada tamu kehormatan dari India. Prabowo dan PM Modi bahkan terlihat kompak berpose bersama para penari tradisional, mengabadikan kehangatan interaksi yang mencerminkan komitmen penguatan hubungan antarmasyarakat.

Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi mendalam atas jalannya pertemuan kedua pemimpin yang berlangsung secara intensif dan menghasilkan capaian-capaian bermakna. "Kami bertekad untuk mewujudkan komitmen ini menjadi hasil nyata yang bermanfaat bagi kedua bangsa kita," ujar Prabowo, seperti dikutip oleh Biro Sekretariat Presiden. Pernyataan ini menegaskan ambisi bersama untuk menerjemahkan diskusi menjadi aksi konkret.

Prabowo juga menyoroti ikatan sejarah dan identitas bersama yang telah terjalin erat selama berabad-abad antara Indonesia dan India. Menurutnya, perjalanan peradaban Indonesia, termasuk budaya dan sejarahnya, telah diperkaya secara signifikan oleh pengaruh budaya Hindu dan peradaban India. "Sejarah telah mempertemukan negara kita. Kita memiliki nilai-nilai bersama dan visi yang sama untuk masa depan," tegas Prabowo, menggarisbawahi fondasi kuat yang menjadi landasan kerja sama kedua negara.