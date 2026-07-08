Pagi Ini Jakarta Terjebak Kemacetan Horor

Internationalmedia.co.id – News melaporkan, lalu lintas di sejumlah ruas tol utama menuju Jakarta terpantau padat merayap pada Rabu pagi, 8 Juli 2026. Kepadatan ini dilaporkan oleh Jasa Marga melalui akun X resminya, @PTJASAMARGA, sekitar pukul 07.06 WIB, mengindikasikan awal pekan yang menantang bagi para komuter.

Salah satu titik kemacetan parah terjadi di Tol Jagorawi. Pengendara harus bersabar di ruas TMII KM 05 hingga Kalicipinang KM 03, serta dari Cililitan KM 02 menuju Cawang KM 00. Jasa Marga mengonfirmasi bahwa kepadatan ini utamanya disebabkan oleh lonjakan volume lalu lintas yang tinggi, terutama kendaraan yang mengarah ke Tebet.

Situasi serupa juga melanda Tol Jakarta-Cikampek (Japek). Kepadatan terpantau di Halim KM 01 hingga Cawang KM 00, dengan penyebab yang sama: lonjakan volume kendaraan menuju Tebet.

Selain volume kendaraan, perbaikan jalan turut memperparah kondisi di Tol Japek. Di KM 20+050, lalu lintas dari Bekasi Timur menuju Tambun terpantau padat akibat pekerjaan jalan. Begitu pula di KM 36+800, di mana arus kendaraan dari Cikarang Pusat menuju Cikampek mengalami perlambatan signifikan.

Tak ketinggalan, Tol Jakarta-Tangerang (Janger) juga menjadi momok bagi pengendara pagi ini. Kepadatan terjadi di Kunciran KM 15 hingga KM 14 arah Tomang, Kunciran KM 13 hingga Karang Tengah KM 11, serta di Kembangan KM 08 hingga Kedoya KM 04. Ketiga titik ini mengalami peningkatan volume lalu lintas yang signifikan.

Berbeda dengan ruas tol lainnya, Jasa Marga tidak melaporkan adanya kemacetan di Tol Dalam Kota maupun di Tol JORR. Pengendara diimbau untuk tetap berhati-hati dan mencari jalur alternatif jika memungkinkan, mengingat tingginya volume kendaraan di jam sibuk pagi ini.