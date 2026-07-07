Motornya Raib Dibawa Teman Facebook Pria Ini Lega

Sebuah kisah miris menimpa Samin, warga Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang harus kehilangan sepeda motornya akibat ulah seorang ‘teman dekat’ yang dikenalnya melalui platform media sosial Facebook. Pelaku berinisial FF berhasil membawa kabur kendaraan korban, meninggalkan Samin dalam kebingungan. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa insiden ini menjadi pengingat akan bahaya kepercayaan yang terlalu cepat di dunia maya.

Menurut keterangan Kompol Bima Sakti Pria Laksana, Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, peristiwa penipuan ini terjadi sekitar bulan Juni lalu di wilayah hukum Polsek Koja. Modus operandi yang digunakan pelaku, FF, terbilang licik. Ia membangun kedekatan dengan korban setelah perkenalan awal melalui Facebook, kemudian memanfaatkan kepercayaan tersebut untuk melancarkan aksinya.

Gerak cepat aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Koja membuahkan hasil. Tersangka FF berhasil diamankan dan kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Ia dijerat dengan Pasal 476 dan/atau Pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengancamnya dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Tidak hanya menangkap pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa sepeda motor milik Samin. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan administrasi dan verifikasi kepemilikan, kendaraan tersebut akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya. Kompol Bima Sakti menegaskan bahwa pengembalian barang bukti ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan prima dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Bima mengimbau masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan, khususnya yang berawal dari interaksi di media sosial. Ia menekankan pentingnya tidak mudah percaya pada orang yang baru dikenal dan segera melaporkan setiap tindak pidana kepada pihak berwajib untuk penanganan lebih lanjut.

Di sisi lain, Samin, korban penipuan, tidak dapat menyembunyikan rasa syukurnya atas kinerja kepolisian. "Saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek Koja beserta jajaran dan Polres Metro Jakarta Utara. Sepeda motor saya berhasil ditemukan dan dikembalikan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Semoga seluruh anggota Polri selalu diberikan kesehatan. Salam Presisi," ujar Samin dengan nada lega.