Kaki di Pohon Brebes

Sebuah insiden tabrak lari mengerikan mengguncang Jalan Ahmad Yani, Brebes, saat seorang lansia bernama Tarip (65) menjadi korban. Kaki kanannya putus dan bahkan ditemukan tersangkut di dahan pohon, berjarak beberapa meter dari lokasi kejadian. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa korban kini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Peristiwa nahas ini terjadi pada Selasa (7/7) dini hari, sekitar pukul 03.00 WIB. Menurut Ahmad, seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi, kecelakaan bermula ketika sebuah sepeda motor melaju dari arah barat menuju timur. Saat korban menyeberang jalan di depan sebuah apotek, tabrakan tak terhindarkan.

Benturan keras tersebut menyebabkan kaki kanan Tarip putus seketika dan terpental. Yang lebih mengejutkan, potongan kaki tersebut ditemukan tersangkut di dahan pohon, sekitar lima meter dari titik tabrakan. Pengendara motor yang bertanggung jawab atas insiden mengerikan ini langsung melarikan diri, meninggalkan korban tergeletak tak berdaya.

Kepala Unit Gakkum Satlantas Polres Brebes, Ipda Syaiful Hidayat, saat dikonfirmasi oleh internationalmedia.co.id, membenarkan adanya kejadian tragis ini. Beliau menyatakan bahwa kasus tabrak lari tersebut masih dalam tahap penyelidikan mendalam oleh petugas kepolisian untuk mengungkap identitas pelaku dan kronologi lengkapnya.

Tarip (65) kini masih berjuang di Rumah Sakit Dedy Jaya Brebes, menjalani perawatan intensif akibat luka parah yang dideritanya. Insiden ini menjadi pengingat akan bahaya di jalan raya dan pentingnya tanggung jawab setiap pengendara.