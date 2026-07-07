Prabowo Terpukau Demokrasi India Sebuah Pelajaran Berharga

Dalam sebuah acara yang mempertemukan komunitas India di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, pada Selasa malam, 7 Juli 2026, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi mendalam terhadap sistem demokrasi di India. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Prabowo secara khusus menyoroti kemampuan negara berpenduduk 1,4 miliar jiwa itu dalam menjaga stabilitas pemerintahan di tengah keberagaman yang luar biasa.

Mengawali sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa demokrasi, meskipun bukan sistem yang mudah dan kerap kali ‘berantakan’, tetap merupakan fondasi terbaik untuk mencapai keadilan, harapan, dan inklusivitas dalam bernegara. "Demokrasi bukanlah jalan yang mudah, bukan sistem yang mudah. Itu tidak mudah. Terkadang itu sangat berantakan. Tapi saya pikir kita setuju bahwa itu adalah sistem terbaik untuk keadilan, untuk harapan, untuk inklusivitas," ujar Prabowo, seperti dikutip dari Biro Sekretariat Presiden.

Ia tidak menampik bahwa demokrasi memiliki berbagai tantangan, mulai dari ancaman hingga upaya pihak-pihak yang berupaya ‘membajak’ sistem tersebut. Namun, Prabowo menekankan pentingnya komitmen untuk tidak menyerah dan terus mempertahankan demokrasi. "Ada bahaya-bahaya dalam demokrasi. Ada jebakan. Ada rintangan. Ada orang yang ingin membajak demokrasi. Tapi kita tidak bisa menyerah. Kita harus percaya pada demokrasi dan kita harus berusaha untuk mempertahankan demokrasi. Ini adalah cara terbaik dari semua sistem yang telah kami coba, yang telah dicoba oleh peradaban manusia," tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo secara khusus mengapresiasi capaian India sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Dengan populasi 1,4 miliar jiwa, yang diwarnai oleh beragam kelompok etnis dan bahasa regional, India dinilai berhasil menjaga stabilitas dan mewujudkan transisi pemerintahan yang damai selama bertahun-tahun, baik di tingkat negara bagian maupun di Uni India itu sendiri.

Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hal yang luar biasa dan patut dicontoh. "Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Dan Indonesia, saya sendiri juga mempelajari ini dan mengikuti pencapaian luar biasa dari India," ungkap Prabowo. Ia menambahkan bahwa pengalaman India ini adalah pelajaran krusial bagi Indonesia, yang juga kaya akan keberagaman.

Prabowo mengakhiri sambutannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk terus menggali dan mengambil inspirasi dari model demokrasi India. Pembelajaran ini, ujarnya, esensial untuk memperkuat fondasi demokrasi Indonesia di tengah tantangan dan keberagaman yang ada.