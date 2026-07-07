Banten Bergetar Kuat Dini Hari Ini

Internationalmedia.co.id – News – Warga Banten dikejutkan oleh guncangan gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,5 pada Rabu dini hari, tepatnya pukul 02.44 WIB. Pusat gempa teridentifikasi berada di wilayah Sumur, Banten, namun dipastikan tidak menimbulkan potensi tsunami.

Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun X resminya, pusat gempa teridentifikasi berada pada koordinat 6.79 Lintang Selatan dan 105.12 Bujur Timur. Lokasi ini menempatkan episentrum sekitar 52 kilometer di barat daya Sumur, Banten, dengan kedalaman hiposentrum 10 kilometer.

BMKG secara tegas menyatakan bahwa meskipun guncangan cukup terasa, gempa yang terjadi di Sumur, Banten, ini tidak memiliki potensi untuk memicu gelombang tsunami. Pernyataan cepat dari BMKG ini bertujuan untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat dan mencegah kepanikan yang tidak perlu.

Hingga berita ini diturunkan oleh internationalmedia.co.id, tidak ada laporan kerusakan signifikan maupun korban jiwa akibat gempa M 5,5 ini. Situasi di wilayah terdampak dilaporkan kondusif.