Prabowo Blak-blakan Soal Modi Ini Pengakuannya

Internationalmedia.co.id – News – Jakarta menjadi saksi bisu pertemuan hangat antara Presiden Prabowo Subianto dan komunitas India di Indonesia. Bertempat di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, pada Selasa (7/7) malam, acara yang berlangsung khidmat ini diawali dengan lantunan lagu kebangsaan kedua negara. Setelah kunjungan kenegaraan ke Gedung DPR/MPR, Prabowo mengungkapkan rasa terima kasih serta kebahagiaannya dapat berinteraksi langsung dengan diaspora India di Tanah Air.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo tidak hanya menyampaikan sambutan hangat kepada Perdana Menteri Narendra Modi yang tengah berkunjung, tetapi juga secara terang-terangan menyatakan kekaguman pribadinya. "Saya tidak ikut campur dalam politik domestik India, tetapi saya adalah pengagum pribadi Shri Narendra Modi," tegas Presiden, seperti dikutip dari Biro Sekretariat Presiden. Ia juga mengenang momen istimewa ketika dirinya menjadi tamu utama pada Peringatan Hari Republik India tahun 2025. Momen itu, menurut Prabowo, memiliki resonansi sejarah yang mendalam, mengingatkan pada kunjungan Presiden pertama RI, Soekarno, sebagai tamu utama pada perayaan Hari Republik India pertama di tahun 1950. "Saya merasa sangat terhormat, seolah takdir menempatkan saya sebagai Presiden kedelapan Republik Indonesia untuk mengikuti jejak sejarah tersebut," kenangnya.

Menanggapi sambutan tersebut, PM Modi tidak ketinggalan menyampaikan apresiasi mendalam atas keramahan yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo dan seluruh masyarakat Indonesia. Ia menyebut Prabowo sebagai "sahabat sejati India" dan mengaku sangat terkesan dengan kehormatan yang diterimanya sejak menginjakkan kaki di Tanah Air. "Ini adalah pengalaman yang akan selalu saya kenang seumur hidup," ujar PM Modi. Ia menambahkan, "Kasih sayang yang ditunjukkan masyarakat Indonesia terhadap India, bahkan saya saksikan langsung di Istana Presiden hari ini. Semangat rakyat Indonesia, senyum ceria anak-anak sekolah, serta antusiasme generasi muda, semuanya luar biasa dan tak terlukiskan dengan kata-kata."

PM Modi juga menyoroti antusiasme masyarakat Indonesia yang dinilainya sebagai cerminan persahabatan tulus, termasuk popularitas lagu-lagu India di kalangan warga. Kedekatan budaya ini, menurutnya, merupakan fondasi kokoh untuk mempererat hubungan bilateral di masa mendatang. "Hari ini saya sampaikan kepada Presiden Prabowo, jika India dan Indonesia berjalan beriringan, bukan hanya ‘Kuch Kuch’ (beberapa hal) yang akan terjadi, melainkan banyak hal besar akan terwujud jika kita senantiasa bersama," pungkasnya, mengutip frasa populer yang sarat makna.

Malam kebersamaan ini menutup rangkaian kunjungan kenegaraan PM Modi di Jakarta dengan nuansa kehangatan. Pertemuan tersebut tidak hanya menggarisbawahi kemitraan strategis yang kokoh antara Indonesia dan India, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan kedua bangsa terjalin erat oleh benang merah sejarah, persahabatan antarwarga, dan kekayaan budaya yang saling mengikat.