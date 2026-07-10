Terobosan PKK Pastikan Kesehatan Warga Terjaga

Jakarta – Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian, menyerukan kepada seluruh jajaran pengurus di daerah untuk semakin gencar mengawal serta menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah. Penegasan ini disampaikan Tri dalam sebuah acara penting di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (9/7), yang juga menandai pembukaan pameran UMKM dan cek kesehatan gratis. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Tri menekankan bahwa PKK memiliki landasan hukum yang kokoh, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017, yang memungkinkan kemitraan optimal dengan organisasi perangkat daerah (OPD) serta akses terhadap anggaran APBN-APBD.

"PKK ini satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang punya Perpres… kita di sini untuk bermitra dengan pemerintah, tapi kita mempunyai dasar hukum yang kuat," ujar Tri, mengutip pernyataannya yang diterima internationalmedia.co.id pada Jumat (10/7/2026). Ia mendorong agar TP PKK tidak hanya pasif menunggu arahan dari pemerintah daerah (Pemda), melainkan aktif menyusun dan melaksanakan kegiatan yang selaras dengan kebijakan OPD. Sinergi semacam ini, menurutnya, akan meningkatkan efektivitas program PKK sekaligus membantu Pemda mencapai target pelayanan publik, termasuk melalui inisiatif cek kesehatan gratis.

Tri juga menekankan pentingnya memperluas kemitraan dengan berbagai organisasi profesi dan sektor swasta, khususnya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dukungan ini diharapkan mampu memperkuat layanan kepada masyarakat, seperti operasi katarak dan pembagian kacamata gratis. Di sektor ekonomi, Tri mengapresiasi upaya TP PKK dalam mengembangkan UMKM, yang terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menopang ekonomi lokal.

Apresiasi khusus juga diberikan kepada Ketua TP PKK Provinsi Sulsel, Naomi Octarina, dan Pemerintah Provinsi Sulsel atas kolaborasi sukses dalam penyelenggaraan acara tersebut. Tri mengajak seluruh kader PKK untuk terus berkontribusi aktif demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, Tri menyaksikan pemecahan Rekor MURI untuk minum pil Multiple Micronutrient Supplement (MMS) secara serentak oleh ibu hamil di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Ia juga meninjau langsung pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis dan pameran UMKM yang digelar.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Staf Ahli TP PKK Pusat Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga Yane Bima Arya, jajaran pengurus TP PKK Pusat, serta para Ketua TP PKK dari 38 provinsi dan seluruh Ketua TP PKK kabupaten/kota se-Provinsi Sulsel.