Terobosan Jakarta Jaga Hewan Peliharaan dan Kota

Internationalmedia.co.id – News – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru saja meluncurkan sebuah inovasi signifikan dalam upaya menjaga kesehatan hewan dan mempertahankan status ibu kota sebagai wilayah bebas rabies. Layanan Mobil Klinik Hewan Keliling ini, yang akan beroperasi di lima wilayah kota administrasi, diharapkan menjadi "modal sosial yang luar biasa" bagi Jakarta, demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (10/7/2026).

Pramono Anung menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan "terobosan baru" dari Pemprov DKI. Setiap unit mobil klinik dirancang untuk memberikan pelayanan langsung di tengah masyarakat, diawaki oleh seorang dokter hewan profesional dan seorang paramedis yang siap sedia.

Layanan yang ditawarkan sangat komprehensif, mencakup konsultasi, pemeriksaan kesehatan rutin, vaksinasi, pengobatan, hingga pemeriksaan laboratorium lengkap seperti analisis darah, biokimia, urine, dan feses. Bahkan, fasilitas canggih seperti ultrasonografi (USG) juga tersedia di dalam mobil, memungkinkan diagnosis lebih akurat di lokasi. Selain itu, layanan sterilisasi dan bedah minor juga dapat dilakukan, memastikan hewan peliharaan mendapatkan perawatan terbaik tanpa harus jauh-jauh ke klinik.

Gubernur Pramono menjelaskan bahwa setiap mobil klinik akan secara spesifik melayani satu wilayah kota administrasi di Jakarta. Ia menjamin bahwa seluruh pelayanan akan ditangani oleh tenaga medis yang terlatih dan profesional, memastikan standar kualitas yang tinggi.

Pramono Anung secara khusus mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya. Ia menekankan bahwa kehadiran mobil klinik hewan ini bukan hanya sekadar layanan, melainkan sebuah manifestasi dari visi Jakarta sebagai "kota yang ramah hewan," sebuah terobosan yang disebutnya mungkin "pertama kali ada di Indonesia, pertama kali ada di Jakarta."