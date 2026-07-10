Anak Aman Digital Bukan Hanya Tugas Orang Tua

Jakarta – Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Tri Tito Karnavian, menegaskan bahwa upaya perlindungan anak di era digital tidak bisa semata-mata dibebankan kepada orang tua. Diperlukan sinergi lintas pihak untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi generasi muda. Pernyataan ini disampaikan Tri Tito dalam acara Workshop Kreasi Kriya Keluarga Tunas di Trans Studio Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis (9/7/2026), seperti dilansir Internationalmedia.co.id – News.

Tri Tito menguraikan bahwa teknologi informasi, di satu sisi, menawarkan kemudahan luar biasa dalam proses belajar, mengasah kreativitas, dan mempercepat akses informasi bagi anak-anak. Namun, di sisi lain, ancaman seperti paparan konten tidak sesuai usia, perundungan siber (cyberbullying), penipuan daring, hingga penyalahgunaan data pribadi, selalu mengintai dan memerlukan perhatian serius.

Menurutnya, peran kolektif harus diambil mulai dari keluarga sebagai pendamping utama, sekolah melalui pendidikan literasi digital, pemerintah sebagai pembuat regulasi dan pelindung hukum, penyedia platform digital yang wajib menyediakan fitur keamanan, hingga masyarakat luas. "Kita mengharapkan banyak peran berbagai pihak," tegas Tri Tito dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/7/2026).

Selain membangun ekosistem keamanan siber, Tri juga menyoroti krusialnya menjaga kualitas interaksi dalam keluarga. Ia mengingatkan agar intensitas penggunaan gawai tidak sampai mengikis kedekatan antara orang tua dan anak. "Artinya harusnya kita mendekatkan diri, yang dekat jangan dijauhkan, dan yang jauh memang harus didekatkan, tapi bukan berarti yang dekat kita jauhkan," ujarnya.

Pendampingan orang tua tetap menjadi fondasi utama dalam membentuk kebiasaan digital yang sehat. Tri mendorong para orang tua untuk aktif membatasi waktu layar gawai anak, memanfaatkan fitur kontrol orang tua, serta terus mengedukasi etika berinternet. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat, serta masyarakat yang ingin menggunakan teknologi informasi secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Workshop ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-46 Dekranas yang mengusung tema ‘Merajut Kehangatan di Era Digital’. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo, Ketua Bidang Manajemen Usaha Dekranas Sita Ferry Juliantono, serta Wakil Ketua Dekranas Provinsi Sulsel Sri Astuti Thamrin beserta jajaran pengurus lainnya.