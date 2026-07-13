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Selasa, Juli 14

Sapu Maut Hantam Mata Pria di Semarang

GunawatiBy Tidak ada komentar2 Mins Read
Sapu Maut Hantam Mata Pria di Semarang

Semarang digegerkan oleh sebuah insiden tragis di mana seorang suami berinisial AS (37) tega memukul pria berinisial M (28) hingga mengalami kebutaan permanen. Peristiwa ini terjadi setelah AS memergoki istrinya bersama korban. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa AS kini telah diamankan pihak kepolisian. AS ditangkap di kediamannya di Tampirejo, Kota Semarang, pada Kamis (9/7/2026), menyusul kejadian yang terjadi pada bulan sebelumnya.

Kasi Humas Polrestabes Semarang, Kompol Riki Fahmi Mubarok, menjelaskan kronologi kejadian tersebut. "Jadi yang dilakukan oleh tersangka ini adalah memukul korban menggunakan sapu. Menyebabkan matanya menjadi buta permanen," ujar Kompol Riki, seperti dilansir internationalmedia.co.id pada Selasa (14/7/2026).

Sapu Maut Hantam Mata Pria di Semarang
Gambar Istimewa : akcdn.detik.net.id

Menurut keterangan Riki, jalinan asmara terlarang ini bermula ketika istri pelaku berkenalan dengan korban M melalui media sosial TikTok. Hubungan mereka berlanjut hingga keduanya memutuskan untuk pergi bersama ke wilayah Demak pada Kamis (8/6/2026).

Tindakan perselingkuhan ini rupanya terendus dan dipergoki langsung oleh AS. Keduanya diberhentikan di kawasan Mranggen, Demak. Setelah konfrontasi awal terkait masalah rumah tangga, korban M kemudian dibawa ke rumah AS di Tampirejo, Semarang, untuk ‘disidang’ secara kekeluargaan.

Dalam ‘sidang keluarga’ yang disaksikan oleh anggota keluarga lainnya, emosi AS memuncak. Dalam keadaan khilaf dan dikuasai amarah, AS secara spontan menyabetkan sapu ke arah korban. Sabetan sapu tersebut mengenai mata M, menyebabkan kebutaan permanen. AS sendiri dalam keterangannya mengakui perbuatannya dan menyatakan khilaf serta terbawa emosi saat kejadian.

Atas perbuatannya, AS kini harus mempertanggungjawabkan aksinya di mata hukum. Ia telah ditahan dan proses penyelidikan lebih lanjut sedang berlangsung untuk mengungkap seluruh fakta di balik insiden tragis ini.

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Gunawati

kontributor International Media yang berfokus pada peliputan berita dari kawasan Amerika dan Eropa. Ia secara rutin menyajikan analisis mengenai kebijakan luar negeri, isu-isu sosial, dan perkembangan politik di negara-negara Barat.

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