Gubsu Bobby Penuhi Janji Besar Ini di Nias

Internationalmedia.co.id – News – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution siap menunaikan janji kampanyenya untuk berkantor di daerah. Mulai Rabu pekan ini, menantu Presiden Jokowi tersebut akan memulai masa tugasnya di Kepulauan Nias, sebuah langkah yang dijadwalkan berlangsung selama tiga bulan. Janji ini sebelumnya diutarakan Bobby saat kontestasi Pilgub Sumut 2024.

Dikonfirmasi oleh wartawan, Bobby Nasution membenarkan rencana tersebut. "Iya insyaallah nanti hari Rabu, janjinya kan tiga bulan, tapi nanti gantian dengan Pak Wagub," ujar Bobby, seperti dikutip Internationalmedia.co.id pada Senin kemarin. Ia menjelaskan bahwa sistem kerja ini akan dilakukan secara bergantian dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya.

Bobby merinci lebih lanjut mekanisme rotasi tersebut. "Kali ini saya dulu seminggu, nanti Pak Wagub yang datang seminggu, nanti ganti-gantian," ucapnya. Pola ini dirancang untuk memastikan kehadiran pimpinan daerah secara berkelanjutan di Nias, menunjukkan komitmen Pemprov Sumut terhadap pembangunan di wilayah tersebut.

Kehadiran pimpinan daerah ini bukan sekadar kunjungan simbolis. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah menyiapkan setidaknya tiga program utama yang akan diimplementasikan secara intensif di Kepulauan Nias. Program-program ini diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dan mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan tersebut, sejalan dengan visi misi kepemimpinan Bobby Nasution dan Surya.