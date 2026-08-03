Wajah Polri Masa Depan Terkuak

Jakarta – Sebuah ajang penghargaan bergengsi, Hoegeng Awards 2026, baru saja menobatkan lima anggota kepolisian yang dinilai telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, menyatakan bahwa para pemenang dan nominator ajang ini merupakan cerminan nyata dari wajah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang sangat diidamkan oleh publik. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Yudi menyampaikan pandangannya usai acara puncak Hoegeng Awards yang digelar di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, pada Jumat (31/7/2026).

"Tentu saya mengucapkan selamat kepada para pemenang Hoegeng Awards 2026, termasuk juga kepada seluruh nominator. Mereka adalah potret Polri yang menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia," ujar Yudi. Ia menambahkan, para penerima penghargaan ini adalah Bhayangkara sejati yang telah mendedikasikan diri sepenuhnya, menunaikan tugas tanpa kenal lelah, dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

Yudi menekankan bahwa figur-figur teladan ini menjadi pengingat penting akan eksistensi Polri di tengah-tengah warga. Ia berharap, semangat dan integritas para pemenang dapat menginspirasi anggota Polri lainnya untuk berlomba-lomba dalam menjaga marwah institusi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Mereka adalah representasi dari seluruh anggota Polri di negeri ini. Karakter inilah yang seharusnya menjadi fondasi Polri ke depan, selalu hadir untuk masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Yudi berharap Hoegeng Awards dapat terus diselenggarakan di tahun-tahun mendatang, meyakini bahwa masih banyak polisi berdedikasi yang belum terungkap ke publik. Ia juga mengusulkan penambahan kategori baru, yaitu penghargaan bagi tokoh kepolisian yang berprestasi di bidang keilmuan. "Banyak inovasi akademik yang lahir dari kepolisian. Polisi tidak hanya berkontribusi sosial, tapi juga keilmuan. Semoga ke depan ada doktor atau profesor dari kepolisian yang bisa meraih Hoegeng Awards atas dedikasi mereka di bidang ilmu pengetahuan," harap Yudi.

Hoegeng Awards sendiri merupakan inisiatif kolaborasi antara internationalmedia.co.id dan Polri, bertujuan memberikan apresiasi kepada polisi-polisi teladan. Pada edisi 2026, lima kategori penghargaan diberikan: Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Berintegritas, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, serta Polisi Tapal Batas dan Pedalaman.

Proses seleksi dimulai sejak 27 Januari 2026, dengan penjaringan usulan nama polisi teladan dari masyarakat, yang mencapai lebih dari sembilan ribu nama hingga ditutup pada 2 April 2026. Setelah verifikasi awal oleh panitia, nama-nama tersebut diserahkan kepada Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026. Dewan Pakar yang terdiri dari Mantan Plt Pimpinan KPK Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., Anggota Kompolnas Gufron Mabruri, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, M.Psi., Wakil Ketua Komnas HAM Putu Elvina, S.Psi., MM, dan Ketua Komisi III DPR, Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., kemudian memilih nominasi. Tahap uji publik juga dilakukan dari 7 Mei hingga 22 Mei 2026 untuk menjaring masukan masyarakat mengenai para kandidat.

Berikut adalah daftar para peraih Hoegeng Awards 2026: