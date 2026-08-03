Kobaran Api Dahsyat Landa Bogor

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden kebakaran besar melanda lapak rongsokan di kawasan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa yang terjadi pada Senin (3/8/2026) ini memicu pengerahan empat unit mobil pemadam kebakaran beserta belasan personel dari Sektor Citereup untuk segera melakukan penanganan.

Komandan Pemadam Kebakaran Sektor Citereup, Hendi Kusnadi, mengonfirmasi kejadian tersebut. "Info awal objek yang terbakar lapak rongsokan. Sementara itu, lengkapnya nanti, anggota masih penanganan," ujarnya saat dihubungi pada Senin (3/8/2026), menjelaskan situasi awal di lokasi.

Rekaman video yang memperlihatkan kobaran api besar dari lapak rongsokan ini dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial. Dalam video yang diakses oleh internationalmedia.co.id, tampak jelas api berkobar hebat melahap bangunan lapak pengepul rongsokan. Sejumlah warga terlihat berdiri dari kejauhan, menyaksikan amukan si jago merah yang terus membesar.

Hendi menambahkan bahwa tim pemadam kebakaran masih berjibaku di lokasi kejadian untuk mengendalikan api. Sebanyak empat unit mobil pemadam telah dikerahkan ke titik kebakaran untuk mempercepat proses pemadaman. "Anggota masih penanganan di lokasi. Untuk unit pemadam, sementara ada empat yang sudah diluncurkan ke lokasi," tegas Hendi, menunjukkan keseriusan penanganan.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti serta kronologi kebakaran belum dapat dipastikan. Belum ada laporan mengenai korban jiwa atau luka-luka akibat insiden ini. Pihak berwenang masih terus melakukan penyelidikan di tengah upaya pemadaman yang intensif.