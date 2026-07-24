Persatuan Buruh RI Akhirnya Terwujud

Sebuah babak baru dalam sejarah pergerakan buruh Indonesia resmi dibuka. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Jumat (24/7/2026) meresmikan kantor sekretariat bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Jakarta Selatan, menandai momen yang disebutnya sebagai penyatuan seluruh elemen buruh di Tanah Air. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, peresmian ini menjadi penanda bersatunya berbagai serikat pekerja dalam satu wadah perjuangan.

Dalam sambutannya yang penuh makna, Jenderal Sigit menegaskan bahwa hari tersebut bukan sekadar peresmian gedung, melainkan sebuah tonggak sejarah bagi para pekerja di seluruh Indonesia. "Hari ini menjadi hari yang sangat bersejarah bagi kita semua, khususnya rekan-rekan buruh. Karena hari ini dilaksanakan peresmian Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia," ujar Kapolri, menggarisbawahi pentingnya peristiwa tersebut.

Lebih lanjut, Jenderal Sigit mengungkapkan rasa syukurnya atas terwujudnya persatuan ini. Menurutnya, ini adalah kali pertama dalam sejarah Indonesia di mana berbagai serikat buruh dengan "berbagai macam warna yang ada" berhasil bersatu dalam satu payung perjuangan. "Alhamdulillah akhirnya dengan berbagai macam warna yang ada, kali ini Serikat Buruh yang ada di seluruh Indonesia bersatu. Oleh karena itu, selamat untuk bersatunya semangat perjuangan buruh Indonesia," tambahnya, memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya konsolidasi ini.

Peresmian yang berlangsung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Kapolri disambut langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea. Turut hadir pula Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Wahidin, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban, serta Dewan Penasihat KSPSI Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat. Dari jajaran kepolisian, Jenderal Sigit didampingi oleh Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni, Kabaintelkam Polri Komjen Yuda Gustawan, dan Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri.

Prosesi peresmian kantor sekretariat bersama KBPBI secara simbolis ditandai dengan pengguntingan pita di depan pintu masuk. Setelah itu, Jenderal Sigit didampingi oleh para pimpinan konfederasi buruh yang hadir, melakukan peninjauan ke berbagai sudut kantor, melihat langsung fasilitas yang akan menjadi pusat koordinasi perjuangan buruh tersebut.

Momen ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi pergerakan buruh Indonesia untuk menyuarakan aspirasi mereka dengan lebih solid dan terkoordinasi. Untuk informasi lebih lanjut dan liputan mendalam, saksikan terus Internationalmedia.co.id.