Jaksa Agung Bocorkan Resep Jitu

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerukan pentingnya sinergi dan koordinasi yang kuat di seluruh jajaran Kejaksaan. Pesan strategis ini disampaikan saat pelantikan pejabat baru, termasuk Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat (24/7/2026). Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa seruan ini menjadi landasan utama bagi pelaksanaan tugas Korps Adhyaksa ke depan.

Asep Nana Mulyana, usai dilantik, mengungkapkan bahwa Jaksa Agung secara khusus menekankan urgensi kolaborasi lintas bidang. Tidak hanya itu, penguatan koordinasi internal juga menjadi fokus utama guna memastikan kelancaran dan efektivitas kinerja. Menurut Asep, pesan ini krusial mengingat kompleksitas tantangan yang akan dihadapi Kejaksaan di masa mendatang.

Menyadari beratnya amanah, Asep juga memohon dukungan penuh dari masyarakat dan rekan-rekan media. Ia menegaskan komitmen Kejaksaan untuk menghadirkan penegakan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dinamika sosial yang kian pesat menuntut Kejaksaan untuk adaptif dan responsif dalam setiap langkahnya, demi memenuhi ekspektasi publik yang semakin tinggi.

Dalam kesempatan pelantikan tersebut, Jaksa Agung Burhanuddin juga menitipkan beberapa arahan spesifik kepada Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana. Salah satu prioritas utama adalah membantu implementasi kebijakan, rencana kerja, dan target yang telah ditetapkan Jaksa Agung. Selain itu, Asep diamanahi untuk memastikan seluruh jaksa di Indonesia memiliki pemahaman komprehensif terkait implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, mencakup bidang pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer.

Tidak kalah penting, Jaksa Agung juga meminta Asep untuk berkolaborasi dengan Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan di lapangan, memastikan setiap pelaksanaan tugas berjalan sesuai kode etik, ketentuan yang berlaku, dan menjunjung tinggi norma-norma hukum yang berlaku.