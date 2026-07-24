Stasiun Pasar Minggu Heboh Suara Game

Sebuah insiden tak terduga menggemparkan pengguna KRL di Stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ketika suara gim populer Mobile Legends tiba-tiba mengudara melalui pengeras suara stasiun saat jam operasional. Kejadian yang viral di media sosial ini segera ditanggapi oleh KAI Commuter dengan permohonan maaf resmi. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, pihak KAI Commuter kini tengah melakukan investigasi mendalam terkait kelalaian tersebut.

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat menindaklanjuti insiden tersebut. "Saat ini, KAI Commuter sedang dalam proses penanganan serta pemeriksaan internal secara intensif terhadap petugas yang bersangkutan," ujar Leza kepada awak media, Jumat (24/7/2026).

Leza juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pengguna KRL. Peristiwa yang menghebohkan itu diketahui terjadi pada Selasa (21/7) malam. Berdasarkan indikasi awal, suara gim tersebut muncul akibat kelalaian petugas yang diduga lupa mematikan perangkat mikrofon setelah menyelesaikan pengumuman operasional stasiun, jelasnya.

Pemeriksaan lebih lanjut mengindikasikan bahwa petugas yang bertugas pada saat kejadian diduga kuat sedang asyik bermain gim, sehingga menyebabkan kelalaian fatal dalam pengelolaan fasilitas informasi publik stasiun. "KAI Commuter menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran disiplin atau tindakan non-prosedural yang dapat mengganggu kenyamanan publik dan menurunkan standar kualitas pelayanan di stasiun," tegas Leza.

Apabila hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran prosedur dan kode etik kedinasan, KAI Commuter berjanji akan menjatuhkan sanksi dan tindakan tegas kepada petugas yang terbukti lalai. Sebagai bentuk komitmen, KAI Commuter juga bertekad untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh personel operasional di lapangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sistem layanan dan fasilitas informasi pelanggan selalu berjalan profesional, tertib, dan senantiasa mengutamakan kenyamanan para pengguna Commuter Line, pungkasnya.