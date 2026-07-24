Tangerang Panas Bakar Sampah Bikin Rugi Besar

Warga di Kampung Kronjo Pontang, Desa Kronjo, Kabupaten Tangerang, dikejutkan oleh insiden kebakaran hebat pada Jumat (24/7/2026) siang. Sebuah mobil dan warung ludes dilalap si jago merah. Internationalmedia.co.id – News mengabarkan, musibah ini berawal dari kelalaian pembakaran sampah yang ditinggalkan begitu saja.

Menurut laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 WIB. Visual yang diunggah di akun Instagram resmi BPBD Kabupaten Tangerang memperlihatkan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang melahap sebuah mobil. Di sampingnya, sebuah warung tampak tinggal menyisakan kerangka hangus, menjadi saksi bisu keganasan api.

Pihak BPBD Kabupaten Tangerang menegaskan bahwa akar masalah kebakaran ini adalah aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi. "Akibat membakar sampah yang tak diawasi, warung dan satu unit mobil minibus hangus terbakar," demikian keterangan resmi BPBD. Informasi yang dihimpun petugas di lapangan menguatkan dugaan bahwa api bermula dari tumpukan sampah yang sengaja dibakar namun kemudian ditinggalkan tanpa pengawasan.

Kondisi cuaca dengan tiupan angin yang cukup kencang menjadi faktor pemicu meluasnya kobaran api. Angin kencang membuat api membesar tak terkendali dan dengan cepat merambat, membakar sebuah warung kosong yang berada di dekatnya, serta melalap habis satu unit mobil minibus yang terparkir persis di samping warung tersebut. Insiden ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan dalam mengelola sampah, terutama di musim kemarau atau saat angin bertiup kencang.