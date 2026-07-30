Intip Mewahnya Kereta Wisata Prabowo

Sebuah pemandangan tak biasa mewarnai kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan kerjanya di Batang, Jawa Tengah. Alih-alih menggunakan moda transportasi konvensional, Presiden Prabowo memilih menjajal kereta api wisata mewah bernama Nusantara Explorer untuk kembali ke Jakarta. Perjalanan yang memakan waktu sekitar 4,5 jam ini membawa rombongan dari Stasiun Batang menuju Stasiun Manggarai, Jakarta. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, uji coba perdana kereta api ini menarik perhatian banyak pihak.

Perjalanan eksklusif ini, yang diikuti langsung oleh tim internationalmedia.co.id, menandai debut KA Nusantara Explorer bagi kalangan non-teknis sebelum resmi diluncurkan untuk khalayak umum. Turut serta dalam rombongan Presiden adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Mereka semua berkesempatan merasakan langsung kenyamanan kereta api berdesain jendela panorama yang memukau ini.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang ditemui di dalam gerbong, mengungkapkan apresiasinya. "Ini masih tahap uji coba dan belum diluncurkan resmi. Namun, kami sangat mengapresiasi kemampuan PT KAI dalam memproduksi gerbong kereta api yang berkelas dunia, berstandar internasional," ujarnya. Kereta yang meninggalkan Stasiun Batang pukul 17.00 WIB dan tiba di Stasiun Manggarai pukul 21.20 WIB ini menampilkan eksterior elegan berwarna hitam dengan sentuhan motif batik emas, menonjolkan identitas khas Nusantara. Jendela panoramanya yang lebar tak hanya memperindah tampilan luar, tetapi juga menawarkan pemandangan menawan dari dalam.

KA Nusantara Explorer dirancang dengan beragam kelas gerbong, mulai dari Signature Class, Advanced Class, Compact Class, hingga Lounge, masing-masing menawarkan pengalaman berbeda. Puncak kemewahan dapat ditemukan di Signature Class, yang dilengkapi dengan fasilitas layaknya hotel bintang lima: satu set king bed, sofa nyaman, serta kamar mandi pribadi dengan shower air hangat dan bathtub. Sementara itu, kelas-kelas lainnya juga menjanjikan kenyamanan optimal dengan fasilitas tempat tidur yang dirancang khusus untuk perjalanan jarak jauh, memastikan penumpang dapat beristirahat dengan tenang.

Menurut Prasetyo Hadi, KA Nusantara Explorer akan difokuskan untuk melayani perjalanan wisata jarak jauh atau ‘long trip’. Konsepnya adalah membawa penumpang menjelajahi berbagai destinasi menarik di Pulau Jawa selama beberapa hari, dengan tiket yang akan dijual dalam bentuk paket perjalanan wisata yang komprehensif.

Inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat sektor pariwisata nasional melalui pengembangan pariwisata berbasis kereta api. "Bapak Presiden menghendaki kita mengembangkan pariwisata berbasis kereta api. Atas petunjuk beliau, kami memperkuat dengan gerbong baru yang akan dipadukan dengan destinasi wisata unggulan," jelas Prasetyo. Ia mencontohkan rute yang akan ditawarkan, seperti perjalanan dari Jakarta menyusuri jalur selatan Jawa dengan pemandangan pantai yang indah, lalu berlanjut ke Jawa Tengah untuk mengunjungi situs-situs bersejarah seperti Candi Borobudur atau Prambanan, serta destinasi menarik lainnya yang masih dalam tahap perencanaan.

Lantas, kapan masyarakat umum dapat menikmati kemewahan perjalanan dengan KA Nusantara Explorer ini? Prasetyo Hadi menargetkan proyek ini dapat rampung dan siap diluncurkan pada tahun ini juga. "Kami berharap bisa tahun ini," pungkasnya, memberikan harapan bagi para pencinta wisata kereta api.