Modus Ganjal ATM Terbongkar Tiga Pria Ditembak

Tangerang Selatan – Upaya pencurian dengan modus ganjal kartu ATM yang dilancarkan tiga pria di Tangerang Selatan (Tangsel) berujung kegagalan total. Mereka tertangkap basah oleh warga, bahkan sempat diikat di tepi jalan, sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang dihimpun Internationalmedia.co.id – News, insiden percobaan pencurian ini sempat terekam dalam beberapa video amatir yang viral, menunjukkan bagaimana pelaku dikejar dan diamankan oleh warga yang geram.

Dalam rekaman video lain yang beredar luas, tampak para pelaku sudah dalam kondisi terikat setelah berhasil dilumpuhkan oleh massa. Penangkapan ini kemudian dilanjutkan oleh aparat kepolisian.

Peran Para Pelaku Terungkap

Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo, mengonfirmasi penangkapan tiga individu yang terlibat dalam aksi pengganjalan ATM di gerai Rumah Sakit Buah Hati Pamulang. "Ada tiga orang pelakunya di gerai ATM Rumah Sakit Buah Hati Pamulang. Termasuk yang tiga orang ini mengganjal tiga unit ATM ini," kata AKBP Boy Jumalolo saat dihubungi pada Kamis (30/7/2026).

Ia menjelaskan bahwa peran mereka terbagi secara sistematis. Satu orang bertugas merusak mesin ATM, sementara dua lainnya fokus pada aksi pengganjalan slot kartu. Selain itu, ada juga yang berperan menawarkan bantuan kepada warga yang akan bertransaksi, dan satu lagi bertugas memantau situasi di depan gerai untuk memastikan kelancaran aksi mereka.

Bawa Sajam dan Melawan Petugas

Lebih lanjut, polisi juga mengungkapkan bahwa para pelaku tidak segan membawa senjata tajam (sajam) saat melancarkan aksinya. Saat proses penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan sengit dan berupaya melarikan diri dari kejaran aparat.

"Akhirnya dari kejadian tersebut, personel kami melaksanakan penangkapan. Namun, dari penangkapan tersebut pelaku sempat melawan dan hingga melarikan diri sehingga kami mengambil tindakan tegas secara terukur," jelas Kapolsek Pamulang AKP Galuh Febri Saputra. Ketiga pelaku yang berhasil diamankan tersebut diketahui berinisial AN, IRA, dan MH.

Laporan Kehilangan Uang Kerap Terjadi

Penyelidikan polisi mengungkap bahwa aksi ini bukan tanpa latar belakang. Pihak kepolisian telah menerima banyak laporan terkait hilangnya uang nasabah secara misterius di gerai ATM tersebut. "Masyarakat itu sering kehilangan uang. Dan laporan masuk di Polsek Pamulang juga sudah banyak," imbuh AKBP Boy.

Setelah melakukan pemantauan intensif selama beberapa waktu, polisi akhirnya berhasil mengamankan para pelaku, dibantu oleh kewaspadaan warga sekitar yang curiga saat akan melakukan transaksi di ATM tersebut pada pagi hari.