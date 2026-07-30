Remaja 14 Tahun Hilang di Ciliwung Saat Asyik Berenang

Seorang remaja berusia 14 tahun, Zafran Ramadhan Selani, diduga tenggelam di aliran Sungai Ciliwung, tepatnya di wilayah Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Insiden tragis ini terjadi pada Kamis (30/7/2026) sore, sekitar pukul 15.00 WIB, saat Zafran sedang asyik berenang bersama empat orang temannya. Operasi pencarian intensif segera dilancarkan oleh tim SAR gabungan, sebagaimana dilaporkan oleh Internationalmedia.co.id – News.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta yang juga bertindak sebagai SAR Mission Coordinator (SMC), Desiana Kartika Bahari, menyatakan bahwa tim telah memulai upaya pencarian. Operasi difokuskan pada penyisiran area sekitar lokasi kejadian, dengan prioritas utama pada keselamatan seluruh personel yang terlibat. Tim telah melakukan pengamatan visual dan penyisiran di sepanjang area yang diduga menjadi titik tenggelamnya korban. Proses pencarian sempat dihentikan sementara pada Kamis malam dan dijadwalkan untuk dilanjutkan kembali pada Jumat pagi.

Menurut keterangan Desiana, Zafran diduga memasuki area sungai yang memiliki kedalaman lebih dari lokasi sebelumnya saat sedang asyik berenang. Hal ini menyebabkan korban kesulitan untuk menyelamatkan diri. Nahas, Zafran kemudian terseret arus deras Sungai Ciliwung dan diduga kuat tenggelam.

Operasi pencarian ini melibatkan unsur SAR gabungan yang solid, terdiri dari Unit Siaga SAR Bekasi, Pemadam Kebakaran Pasar Rebo, BPBD Jakarta Selatan, Babinsa Koramil 03 Cijantung, serta partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Desiana menegaskan komitmen tim untuk terus berupaya maksimal bersama seluruh pihak yang terlibat, dengan selalu mengedepankan aspek keselamatan personel selama pelaksanaan operasi SAR. Harapan agar Zafran dapat segera ditemukan terus menyelimuti upaya pencarian yang tak kenal lelah ini, seperti yang diinformasikan oleh internationalmedia.co.id.