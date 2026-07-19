Pagi CFD Rasuna Said Geger, Penjambret Lansia Berujung Dramatis

Internationalmedia.co.id – News – Jakarta – Suasana Car Free Day (CFD) di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Minggu (19/7/2026) pagi mendadak geger. Seorang pria terduga pelaku penjambretan bersenjata tajam yang menyasar seorang wanita lansia berhasil diringkus warga dan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) setempat setelah aksi kejar-kejaran.

Bernad Octavianus Pasaribu, Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, mengonfirmasi insiden tersebut. Menurutnya, penangkapan dilakukan di Jalan Pedurenan, sebuah jalan sirip dari area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Rasuna Said, oleh gabungan warga dan petugas Dishub.

Bernad menjelaskan, kronologi bermula ketika seorang ibu paruh baya, yang menjadi korban, berteriak meminta pertolongan. Kedua pelaku yang mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor, mengalami insiden terjatuh akibat padatnya lalu lintas di sekitar lokasi. Satu pelaku berhasil diringkus, sementara rekannya berhasil kabur dari kejaran massa.

Dari tangan pelaku yang tertangkap, petugas mengamankan barang bukti berupa satu buah celurit dan tiga unit telepon genggam. Bernad menegaskan bahwa salah satu pelaku memang membawa senjata tajam jenis celurit saat beraksi.

Pelaku yang tertangkap kini telah diserahkan ke Polsek Setiabudi untuk proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian masih terus mendalami motif di balik aksi penjambretan yang menyasar warga lansia di area CFD Rasuna Said ini.