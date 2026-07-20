Prabowo Kumpulkan Kabinet Ada Apa Sore Ini

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan memimpin sidang kabinet paripurna penting sore ini. Pertemuan tingkat tinggi ini, seperti dilaporkan Internationalmedia.co.id – News, akan fokus pada pembahasan mendalam mengenai kinerja dan evaluasi komprehensif terhadap berbagai program yang telah dijalankan pemerintah.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa agenda rapat akan dimulai tepat pukul 15.00 WIB. Kendati demikian, Teddy belum memberikan detail spesifik mengenai poin-poin pembahasan yang akan menjadi fokus utama dalam sidang tersebut saat dihubungi wartawan internationalmedia.co.id pada Senin (20/7/2026).

Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa rapat kabinet ini akan mencakup pembahasan lintas sektor. Menurut Prasetyo, meskipun diskusi mengenai berbagai bidang selalu berlangsung, "kadang memang diperlukan mekanisme sidang kabinet paripurna" untuk pembahasan yang lebih menyeluruh dan terkoordinasi.

Prasetyo menambahkan, fokus utama yang akan dibahas secara khusus adalah percepatan pelaksanaan program-program pemerintah. "Setiap rapat, yang utama tentu evaluasi program," tegas Prasetyo, menggarisbawahi pentingnya peninjauan kembali terhadap efektivitas dan capaian program-program yang sedang berjalan. Sidang ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis untuk optimalisasi kinerja kabinet ke depan.