Polda Metro Peringatkan Nobar Final Piala Dunia

Pertandingan puncak Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan Argentina akan segera tersaji pada Senin, 20 Juli 2026 dini hari. Jelang momen krusial ini, Polda Metro Jaya mengeluarkan imbauan tegas bagi seluruh masyarakat yang berencana menggelar atau mengikuti nonton bareng (nobar) final. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, pihak kepolisian menekankan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, serta menghindari membawa minuman keras (miras) demi kelancaran acara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, dalam keterangannya kepada internationalmedia.co.id pada Minggu (19/7/2026), menegaskan, "Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat yang menggelar maupun mengikuti kegiatan nonton bareng final Piala Dunia agar tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan." Ia juga menambahkan bahwa mengingat rangkaian kegiatan berlangsung hingga dini hari, para penyelenggara nobar diwajibkan memperhatikan kapasitas lokasi, akses keluar-masuk, serta pengaturan parkir. Koordinasi dengan pengurus lingkungan dan kepolisian setempat juga menjadi hal yang krusial.

Lebih lanjut, Kombes Budi Hermanto mengingatkan agar masyarakat tidak membawa minuman keras, petasan, senjata tajam, maupun barang berbahaya lainnya ke lokasi nobar. Konvoi yang mengganggu, penggunaan knalpot bising, serta kegiatan lain yang dapat meresahkan warga, khususnya setelah pertandingan usai, juga harus dihindari. "Perbedaan dukungan terhadap tim harus disikapi dengan sportif dan tidak menjadi pemicu perselisihan," tegasnya. Sebagai bentuk dukungan dan wadah kebersamaan yang aman, tertib, dan menggembirakan, Polda Metro Jaya juga menyelenggarakan kegiatan ‘Bola Gembira-Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026’ secara serentak, yang turut melibatkan UMKM serta hiburan bagi masyarakat.

Untuk memastikan keamanan dan ketertiban, Polda Metro Jaya bersama seluruh jajaran polres akan melakukan patroli dan pemantauan secara situasional. Fokus utama akan diberikan pada lokasi nobar, pusat keramaian, jalur kepulangan penonton, serta wilayah yang teridentifikasi memiliki potensi gangguan keamanan. Kekuatan personel akan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu menghubungi kantor kepolisian terdekat atau layanan Kepolisian 110 apabila menemukan gangguan keamanan atau membutuhkan bantuan.

Sebagai informasi tambahan, mengingat perbedaan zona waktu antara lokasi pertandingan di Amerika Serikat dengan Tanah Air, para penggemar sepak bola di Indonesia perlu bersiap menyaksikan laga final pada dini hari. Berdasarkan rincian resmi, kick-off final Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada: