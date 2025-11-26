Kejutan di Krematorium: Wanita Ini Bangkit dari Peti Mati!

Internationalmedia.co.id – Dunia digemparkan dengan berbagai peristiwa menarik. Mulai dari kejutan di Thailand, ketegangan di Timur Tengah, hingga kontroversi di Australia. Berikut rangkuman berita internasional yang menjadi sorotan hari ini:

Thailand Gempar: Dikira Meninggal, Wanita Ini Bangkit Saat Akan Dikremasi

Sebuah insiden mengejutkan terjadi di sebuah kuil Buddha di Provinsi Nonthaburi, Thailand. Seorang wanita berusia 65 tahun, yang sebelumnya dikira telah meninggal dunia, tiba-tiba bergerak di dalam peti jenazahnya saat akan dikremasi. Keluarga wanita tersebut mengira ia telah meninggal setelah berhenti bernapas akibat sakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Staf kuil Wat Rat Prakhong Tham terkejut dan bingung saat melihat wanita itu bergerak. Video kejadian ini pun viral di media sosial.

Trump Cap Ikhwanul Muslimin Teroris, Israel Bersorak

Presiden AS Donald Trump mengambil langkah kontroversial dengan menandatangani perintah eksekutif untuk menetapkan cabang-cabang tertentu Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris. Keputusan ini disambut baik oleh Israel. Ikhwanul Muslimin, organisasi Islam yang berpengaruh di dunia Arab, kini menghadapi potensi sanksi dari AS. Perintah eksekutif Trump secara spesifik menyebutkan cabang-cabang kelompok ini di Mesir, Lebanon, dan Yordania.

Perang Drone Memanas: Rusia Klaim Tembak Jatuh Ratusan Drone Ukraina

Ketegangan antara Rusia dan Ukraina terus meningkat. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menembak jatuh 249 drone Ukraina dalam semalam. Serangan drone ini terjadi dari tanggal 24 November hingga 25 November. Sementara itu, Plt Gubernur Wilayah Rostov, Rusia, melaporkan bahwa tiga orang tewas akibat serangan Ukraina sebelumnya.

Israel Habisi Komandan Hizbullah, Iran Ancam Balas Dendam Mengerikan

Garda Revolusi Iran (IRGC) mengecam keras pembunuhan seorang komandan militer Hizbullah oleh Israel di Beirut. IRGC, sekutu Hizbullah, mengancam akan memberikan "respons yang menghancurkan" terhadap Israel. Hizbullah mengkonfirmasi kematian Haytham Ali Tabatabai, seorang komandan senior yang disebut sebagai sosok penting dan hebat yang telah berjuang melawan Israel hingga akhir hayatnya.

Politisi Australia Diskorsing Gara-Gara Burqa di Parlemen

Pauline Hanson, seorang politisi Australia yang dikenal anti-Islam, diskorsing dari Senat setelah mengenakan burqa di gedung parlemen. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes dan kampanye untuk melarang pemakaian burqa di tempat umum. Aksi Hanson menuai kecaman dari anggota parlemen lainnya, terutama dari kalangan Muslim, yang menuduhnya rasis dan tidak menghormati keyakinan agama.