Gudang Kembang Api di London Ludes Terbakar, Ledakan Dahsyat Gegerkan Warga!

Internationalmedia.co.id – Kebakaran hebat melanda sebuah gudang di London, Inggris, yang diduga menyimpan kembang api dalam jumlah besar. Kobaran api dan ledakan yang terjadi membuat panik warga sekitar. Lebih dari 150 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah.

Peristiwa mencekam ini terjadi pada Rabu (26/11/2025) sekitar pukul 09.00 waktu setempat. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke angkasa saat api melalap bangunan dua lantai tersebut. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada laporan mengenai korban luka dalam insiden ini.

"Saat petugas berjuang memadamkan api, serangkaian ledakan terdengar dari lokasi kejadian. Diduga ledakan ini berasal dari tabung silinder dan kembang api yang disimpan di dalam gudang," ujar Pat Goulbourne, Asisten Komisaris Pemadam Kebakaran London.

Wasim Ismail, seorang pekerja bengkel di dekat lokasi kejadian, menuturkan bahwa ia mendengar suara ledakan yang sangat keras, bahkan lebih dahsyat dari suara tembakan. "Setidaknya ada ratusan ledakan… Anda bisa melihat serpihan-serpihan beterbangan saat ledakan terjadi," ungkapnya.

Sebagai tindakan pencegahan, sejumlah properti di sekitar gudang, termasuk tiga sekolah, satu blok apartemen, dan kawasan industri, dievakuasi. Atap gudang dilaporkan runtuh akibat dahsyatnya kebakaran. Hingga malam hari, sekitar seperempat bagian bangunan masih dilalap api. Pihak berwenang mengimbau warga di sekitar lokasi kejadian untuk menutup pintu dan jendela rumah mereka.