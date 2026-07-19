Angka Mengejutkan Renovasi Rumah 2026

Sebuah pertemuan penting telah berlangsung di kantor Sekretaris Kabinet (Seskab), mempertemukan Seskab Teddy Indra Wijaya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara). Keduanya duduk bersama untuk membahas target ambisius pemerintah dalam merealisasikan renovasi ratusan ribu rumah tidak layak huni dalam waktu dekat. Internationalmedia.co.id – News mengamati bahwa detail pertemuan ini terungkap melalui unggahan di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet yang dilihat pada Minggu (19/7/2026).

Dalam laporan yang disampaikan oleh Menteri Ara, Seskab Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan target renovasi sebanyak 400.000 unit rumah tidak layak huni pada tahun 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, hampir sepuluh kali lipat, dibandingkan target tahun 2025 yang hanya mencapai 45.000 unit. Lonjakan target ini menggarisbawahi komitmen serius pemerintah terhadap penyediaan hunian yang layak bagi warganya.

Teddy menambahkan, diskusi juga menyentuh upaya percepatan implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang lebih dikenal sebagai program ‘bedah rumah’. Program ini ditegaskan sebagai salah satu pilar utama dan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kualitas hunian bagi seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menekankan vitalnya penguatan koordinasi dan sinergi antar berbagai kementerian, lembaga terkait, serta pemerintah daerah. Kolaborasi yang erat ini dianggap krusial agar pelaksanaan program BSPS dapat berjalan lebih efisien, mencapai sasaran yang tepat, memberikan dampak yang efektif, dan secara nyata memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat penerima.

Dengan semangat kolaborasi yang semakin solid, pemerintah menaruh harapan besar bahwa penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat dapat dipercepat secara signifikan. Pada akhirnya, upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga untuk secara holistik mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai pelosok negeri, demikian pungkas Teddy.