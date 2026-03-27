Warisan Dunia Iran Terancam Hancur Akibat Perang

Internationalmedia.co.id – News – Teheran, Iran menghadapi krisis budaya yang mendalam setelah otoritas setempat melaporkan bahwa lebih dari 120 museum, bangunan bersejarah, dan situs budaya di berbagai wilayah negara itu telah mengalami kerusakan serius. Kerusakan ini merupakan dampak langsung dari gelombang serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel sejak konflik bersenjata dimulai pada akhir Februari.

Ahmad Alavi, kepala komite warisan budaya pada Dewan Kota Teheran, dalam pernyataannya yang dikutip oleh AFP dan televisi pemerintah Iran pada Jumat (27/3/2026), menegaskan bahwa "setidaknya 120 museum, bangunan bersejarah, dan situs budaya di berbagai provinsi menjadi sasaran langsung dan mengalami kerusakan struktural yang serius." Pernyataan ini menyoroti dampak mengerikan konflik bersenjata terhadap peninggalan sejarah dan budaya Iran yang tak ternilai.

Di antara situs-situs penting yang terdampak parah adalah Istana Golestan, sebuah mahakarya arsitektur yang terdaftar dalam daftar Warisan Dunia UNESCO. Selain itu, Istana Saadabad, Istana Marmer, dan rumah Teymourtash, yang juga dikenal sebagai Museum Perang, turut mengalami kerusakan signifikan akibat eskalasi konflik.

Laporan dari WANA News Agency mengindikasikan bahwa Provinsi Teheran menanggung beban terberat dari kerusakan ini, dengan lebih dari 50 situs di wilayah tersebut mengalami dampak. Sekitar 20 situs di antaranya merupakan warisan nasional yang dilindungi. Ditambah lagi, 19 bangunan bersejarah penting lainnya dilaporkan mengalami kerusakan mulai dari ringan hingga struktural.

Tragisnya, tiga bangunan arsitektur kontemporer di Teheran dilaporkan hancur total, mencakup bekas gedung Gendarmerie, kantor polisi Bazaar, dan gedung kepolisian Baharestan. Provinsi Teheran sendiri diperkirakan memiliki antara 3.000 hingga 5.000 bangunan bersejarah dan arsitektur yang signifikan, menjadikannya pusat warisan budaya yang sangat rentan.

Konflik yang melatarbelakangi kerusakan ini adalah serangan gabungan skala besar AS dan Israel terhadap Iran yang telah berlangsung sejak 28 Februari. Serangan ini telah memicu konflik yang merenggut nyawa setidaknya 1.340 orang di berbagai wilayah Iran, termasuk pemimpin tertinggi negara tersebut, Ayatollah Ali Khamenei. Sebagai respons, Iran membalas dengan gelombang serangan rudal dan drone terhadap target-target di Israel dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS. Serangan balasan Iran ini juga menyebabkan kerusakan dan korban luka, termasuk 13 tentara AS tewas dan 290 lainnya luka-luka, dengan 10 personel mengalami cedera serius.