Akpol 2026 Hanya 350 Yang Berhasil Lolos Ini Detailnya

Sebanyak 350 calon perwira muda telah mengukir namanya dalam daftar peserta yang berhasil lolos seleksi Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, hasil ini diumumkan dalam Sidang Rekrutmen Taruna Akpol yang diselenggarakan oleh Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri. Bertempat di Auditorium Cendikia Akpol, Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (27/7/2026), sidang tersebut mengonfirmasi kuota 350 orang untuk tahun ini.

Dari total 404 calon taruna (catar) yang berkompetisi, 54 di antaranya harus menerima kenyataan pahit karena dinyatakan tidak memenuhi syarat. Alhasil, 350 peserta yang berhasil melaju ke tahap selanjutnya terbagi atas 320 calon taruna putra dan 30 calon taruni putri.

Asisten Kapolri bidang SDM (As SDM Polri), Irjen Anwar, menyoroti peningkatan kualitas peserta tahun ini. "Penerimaan taruna dan taruni Akademi Kepolisian tahun ini menunjukkan peningkatan signifikan pada kualitas peserta," ujar Irjen Anwar. Ia menambahkan, inovasi dalam seleksi Akpol TA 2026 mencakup penyesuaian soal tes akademik dengan standar olimpiade serta pengenalan tes berbasis komputer, sebuah pembaruan signifikan dari tahun sebelumnya.

Bukti dari peningkatan kualitas tersebut terlihat dari perolehan nilai. Tercatat empat peserta berhasil meraih nilai tertinggi pada Tes Potensi Akademik (TPA) dengan skor 80, sementara empat peserta lainnya unggul di tes Bahasa Inggris dengan nilai 82. Sistem penilaian seleksi Akpol tahun ini mengaplikasikan pembobotan yang ketat: Tes Potensi Akademik 30 persen, Tes Bahasa Inggris 30 persen, Uji Kesehatan Jasmani 30 persen, dan Pemeriksaan Penampilan 10 persen.

Aspek transparansi menjadi perhatian utama dalam proses seleksi ini. Kehadiran perwakilan dari berbagai lembaga independen dan organisasi masyarakat sipil turut mengawal jalannya sidang. Mereka termasuk perwakilan Ombudsman, Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi, Ketua Centra Initiative Al Araf, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, hingga perwakilan Komisi Percepatan Reformasi Polri Ahmad Dofiri. Kehadiran mereka menegaskan komitmen Polri terhadap proses seleksi yang bersih dan akuntabel.