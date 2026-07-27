Pria Depok Emosi Minta Kepastian Berujung Pukulan

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden kekerasan mengejutkan terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di Pancoran Mas, Depok, ketika seorang pria berinisial MF (22) tega menganiaya seorang wanita. Peristiwa nahas ini dipicu oleh permintaan MF untuk mendapatkan kepastian status hubungan mereka, yang berujung pada pertikaian sengit.

Insiden ini terungkap setelah dilaporkan pada Kamis, 23 Juli. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka, kronologi bermula saat MF mendatangi korban di lokasi kejadian dengan tujuan utama mengklarifikasi status hubungan mereka.

"Pada awalnya terlapor mendatangi pelapor ke TKP dengan tujuan untuk mengklarifikasi terkait hubungan pelapor dengan terlapor," jelas AKBP Made Gede Oka, Senin (27/7), seperti dikutip oleh internationalmedia.co.id. Setelah pertemuan tersebut, keduanya terlibat dalam adu mulut yang memanas.

Situasi semakin memburuk ketika MF sempat meninggalkan lokasi dengan alasan ponselnya rusak dan ingin memperbaikinya. Namun, tak lama kemudian ia kembali, dan pertikaian kembali pecah. Emosi MF yang memuncak membuatnya gelap mata, ia kemudian memeras telapak tangan korban dan melayangkan pukulan bertubi-tubi. Akibat penganiayaan brutal ini, korban mengalami luka lebam serius di seluruh bagian wajahnya.

Menanggapi laporan tersebut, Tim Opsnal Jatanras Polres Metro Depok segera bergerak cepat. Pelaku, yang diidentifikasi sebagai MFR, berhasil diamankan di wilayah Kelapa Dua, Ragajaya, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Saat ini, MFR telah dibawa ke Polres Metro Depok untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.