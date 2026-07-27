Wajah Pembunuh Sadis Palu Kini Dicari

Internationalmedia.co.id – News, Aparat kepolisian di Palu, Sulawesi Tengah, tengah gencar melakukan perburuan terhadap AK, individu yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan keji terhadap Jamil (32) dan putranya, Rizky (2). Identitas visual terduga pelaku, berupa foto, kini telah menyebar luas di berbagai platform media sosial, memicu perhatian publik dan mempercepat proses pencarian.

Menurut laporan Internationalmedia.co.id pada Senin lalu, dari foto yang beredar, AK digambarkan memiliki ciri-ciri fisik yang cukup khas: kumis tipis, rambut yang cukup lebat, warna kulit sawo matang, serta alis yang tebal. Kasatreskrim Polresta Palu, AKP Ismail Bobby, mengonfirmasi keabsahan foto tersebut. Informasi krusial ini diperoleh dari Nurhanisa (23), istri korban yang selamat namun mengalami luka berat dan kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

AKP Ismail Bobby menjelaskan bahwa identifikasi awal terduga pelaku berasal dari keterangan istri korban. "Menurut dari istri korban, terduga sementara itu yang di medsos itu," ujar AKP Ismail kepada awak media, menegaskan bahwa petunjuk dari Nurhanisa sangat membantu dalam mengidentifikasi sosok yang kini menjadi buronan utama.

Dalam kesempatan yang sama, Ismail Bobby juga menyampaikan imbauan serius kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga Kota Palu. Ia meminta agar siapa pun yang melihat atau memiliki informasi mengenai keberadaan AK untuk segera melapor ke Polresta Palu atau kantor polisi terdekat. Menurutnya, partisipasi dan informasi dari warga sangat vital dalam upaya mengungkap dan menangkap terduga pelaku agar keadilan dapat segera ditegakkan bagi korban dan keluarganya.