Wali Kota Pekanbaru Kembali Nakhoda Otomotif Riau

Pekanbaru – Sosok yang tak asing di kancah balap nasional sekaligus Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, kembali mengukir sejarah dengan terpilihnya ia untuk kali keempat sebagai Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi Riau. Keputusan ini diambil secara aklamasi dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) IX IMI Riau yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Kota Pekanbaru, baru-baru ini. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, mandat penuh kembali diberikan kepadanya.

Kehadiran jajaran Pengurus Pusat IMI, termasuk Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi John Ismadi Lubis dan Deputi Organisasi dan Keanggotaan Ryandi Dwinanto, menjadi saksi bisu solidnya dukungan. Seluruh pemilik hak suara dengan bulat menyepakati Agung Nugroho untuk melanjutkan kepemimpinannya. Ini menandai periode keempat Agung di bawah kepemimpinan Ketua Umum IMI Pusat, Moreno Soeprapto, yang juga Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra.

Terpilihnya Agung secara aklamasi bukan tanpa alasan. Ini adalah cerminan kepercayaan tinggi dari keluarga besar IMI Riau atas rekam jejak kepemimpinannya selama tiga periode sebelumnya. Di bawah tangan dinginnya, sektor otomotif di Bumi Lancang Kuning telah menunjukkan perkembangan signifikan. Pembinaan atlet yang berkesinambungan, pertumbuhan komunitas otomotif yang dinamis, serta peningkatan frekuensi dan kualitas kejuaraan, baik di tingkat regional maupun nasional, menjadi bukti nyata keberhasilannya. Agung Nugroho sendiri memiliki akar kuat di dunia balap. Sebelum menjabat Wali Kota Pekanbaru, ia dikenal luas sebagai pembalap road race nasional dengan nama Agung Kencana. Pengalaman langsung di lintasan inilah yang memberinya modal berharga dalam mengelola organisasi, memahami aspirasi atlet, dan memajukan ekosistem otomotif di Riau.

John Ismadi Lubis, Wakil Ketua Umum IMI Pusat Bidang Organisasi, menegaskan bahwa IMI Pusat memiliki pandangan serupa. Menurutnya, Agung Nugroho adalah figur yang sangat pantas untuk kembali menakhodai IMI Riau. "Pak Agung bukanlah sosok asing di jagat otomotif. Ia lahir dan besar dari dunia balap itu sendiri. Sebagai mantan pembalap nasional dengan nama Agung Kencana, beliau memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana membina atlet, membangun struktur organisasi, dan mengembangkan olahraga otomotif secara komprehensif. Pengalaman inilah yang menjadi salah satu pilar kekuatan beliau dalam memimpin IMI Riau," ungkap John, seperti dikutip oleh internationalmedia.co.id.

John melanjutkan, IMI Pusat secara cermat mengamati progres otomotif di Riau yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan lonjakan signifikan. "Di bawah kepemimpinan Pak Agung, geliat otomotif Riau tumbuh sangat pesat. Jumlah event otomotif terus bertambah, standar penyelenggaraan semakin berkualitas, pembinaan atlet berjalan optimal, dan Riau kini telah menjelma menjadi salah satu provinsi yang diperhitungkan dalam peta kalender otomotif nasional. Berbagai kejuaraan berskala nasional pun sukses diselenggarakan di Riau, menuai apresiasi tinggi dari IMI Pusat," tambahnya.

Lebih lanjut, John memberikan pujian atas gaya kepemimpinan Agung yang dinilai inklusif dan mampu merangkul seluruh spektrum elemen otomotif. "Beliau memiliki kapasitas untuk mengayomi semua lapisan, mulai dari para sesepuh otomotif, berbagai klub dan komunitas, promotor event, mekanik, ofisial, hingga talenta-talenta pembalap muda. Karakter kepemimpinan yang merangkul semua pihak inilah fondasi yang menjaga organisasi tetap solid dan mendorongnya untuk terus berevolusi," jelasnya.

Dengan optimisme tinggi, John meyakini bahwa di bawah kepemimpinan periode keempat ini, IMI Riau akan semakin melesat maju dan konsisten mencetak atlet-atlet berprestasi. "Kami sangat yakin, berbekal pengalaman mumpuni yang dimiliki Pak Agung, IMI Riau akan terus menempatkan diri sebagai salah satu pengurus daerah terdepan di Indonesia, serta mampu melahirkan bibit-bibit pembalap yang akan mengharumkan nama Riau, baik di kancah nasional maupun internasional," pungkas John.

Di sisi lain, Agung Nugroho mengungkapkan rasa syukur mendalam atas kepercayaan dan amanah yang kembali diembankan kepadanya. "Saya menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh keluarga besar IMI Riau yang kembali menganugerahkan kepercayaan ini. Apresiasi juga saya sampaikan kepada Ketua Umum IMI Pusat Bapak Moreno Soeprapto beserta seluruh jajaran Pengurus Pusat yang telah berkenan hadir langsung di Musprov ini. Amanah ini, bagi saya, adalah tanggung jawab kolektif untuk secara berkelanjutan memajukan dunia otomotif di Provinsi Riau," tutur Agung.

Agung menilai, geliat perkembangan otomotif di Riau saat ini merupakan modal fundamental untuk mencetak lebih banyak atlet berprestasi. "Alhamdulillah, lanskap otomotif di Riau terus menunjukkan progres positif. Komunitas-komunitas baru bermunculan, talenta-talenta pembalap muda terus lahir, dan kejuaraan-kejuaraan berkualitas tinggi rutin digelar. Ke depan, kami berkom