Solusi Cerdas PAM JAYA Air Takkan Mati

PAM JAYA mengambil langkah proaktif untuk menjamin pasokan air bersih perpipaan bagi warga Jakarta. Ini dilakukan di tengah periode perawatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Hutan Kota yang saat ini sedang dikerjakan oleh PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP). Internationalmedia.co.id – News melaporkan, perusahaan telah menyiapkan berbagai strategi mitigasi agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi tanpa hambatan signifikan.

Untuk meminimalkan dampak terhadap pelanggan, PAM JAYA menyiagakan armada mobil tangki air gratis yang siap mendistribusikan pasokan ke area-area terdampak. Layanan ini akan terus berjalan hingga distribusi air utama pulih sepenuhnya. Tak hanya itu, tandon-tandon air berkapasitas 5.000 liter dan 1.000 liter juga telah ditempatkan di sejumlah lokasi strategis sebagai penampungan sementara.

Komitmen PAM JAYA tidak berhenti di situ. Bagi pelanggan yang memiliki Kartu Air Sehat dan mengalami gangguan layanan, perusahaan memberikan kompensasi berupa potongan tagihan air. Pengurangan ini bisa mencapai maksimal Rp 50.000 pada bulan berjalan, sebuah langkah konkret untuk meringankan beban pelanggan.

Direktur Operasional PAM JAYA, Syahrul Hasan, menegaskan bahwa serangkaian upaya ini adalah manifestasi dari komitmen perusahaan terhadap kenyamanan pelanggan. "Perawatan IPA Hutan Kota adalah investasi krusial untuk memastikan keandalan pasokan air minum perpipaan dalam jangka panjang," jelas Syahrul dalam keterangan tertulisnya. "Selama proses ini, kami berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik, mulai dari mobil tangki gratis hingga kompensasi bagi pelanggan yang terdampak. Kami berharap inisiatif ini tidak hanya memenuhi kebutuhan mendesak tetapi juga secara keseluruhan meningkatkan standar pelayanan PAM JAYA," tambahnya.

PAM JAYA menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas segala ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama periode perawatan ini. Perusahaan berjanji akan terus mengoptimalkan seluruh proses pekerjaan agar distribusi air perpipaan dapat kembali normal secepat mungkin. Bagi pelanggan yang memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut, PAM JAYA mengimbau untuk tidak ragu menghubungi Call Center resmi mereka.