Jaksel Dilanda Api Hebat Malam Hari

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden kebakaran hebat melanda sebuah rumah tinggal di kawasan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, pada Minggu malam. Api yang berkobar dilaporkan pada pukul 22.25 WIB, memicu respons cepat dari petugas pemadam kebakaran yang langsung bergerak menuju lokasi.

Untuk mengatasi amukan si jago merah, sebanyak 19 unit mobil pemadam kebakaran beserta 74 personel diterjunkan ke lokasi kejadian. Mereka tiba di lokasi sekitar pukul 22.33 WIB, hanya delapan menit setelah laporan diterima, menunjukkan kesigapan dalam penanganan darurat.

Perjuangan memadamkan api berlangsung sengit hingga dini hari. Api baru berhasil dikuasai sepenuhnya dan dinyatakan padam pada Senin (20/7) pukul 00.23 WIB. "Api Berhasil dipadamkan dan Pemadaman dinyatakan Selesai," demikian keterangan resmi dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, seperti dikutip internationalmedia.co.id.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti dari insiden kebakaran tersebut masih menjadi misteri. Pihak berwenang menyatakan bahwa dugaan penyebabnya sedang dalam proses penyelidikan intensif oleh petugas. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai korban jiwa atau kerugian materiil akibat peristiwa ini.