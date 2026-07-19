Jakut Mencekam Enam Pemuda Diciduk

Sebuah operasi gabungan yang sigap dan terencana berhasil mengamankan enam pemuda di wilayah Jakarta Utara, menguak dua kasus kejahatan berbeda dalam satu malam. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, penindakan ini dilakukan oleh personel Brimob Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Utara, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keamanan ibu kota. Dari total enam individu yang diamankan akhir pekan lalu, tiga di antaranya diduga kuat terlibat aksi begal, sementara tiga lainnya kedapatan membawa narkoba jenis tembakau sintetis.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Maryanto, dalam keterangannya kepada internationalmedia.co.id, menjelaskan bahwa penangkapan pertama terjadi di kawasan Pademangan. Tiga pemuda yang mencurigakan berupaya melarikan diri saat razia di sekitar SPBU Rajawali. Setelah berhasil dihentikan dan diinterogasi awal, ketiganya mengakui keterlibatan mereka dalam sejumlah aksi pembegalan. Mereka kemudian diserahkan ke Polsek Pademangan untuk proses hukum lebih lanjut.

Tak berselang lama, tim patroli kembali menunjukkan taringnya. Di Jalan Jati V, Tanjung Priok, tiga pemuda lainnya berhasil diamankan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan dua klip tembakau sintetis yang siap edar. Barang bukti tersebut langsung diamankan, dan ketiga pelaku diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara untuk pengembangan kasus lebih lanjut.

Kombes Henik Maryanto menegaskan, keberhasilan penangkapan ini merupakan buah dari patroli intensif dan berkelanjutan yang digalakkan di Jakarta Utara. "Kehadiran personel di lapangan bertujuan mencegah ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat," ujar Henik seperti dikutip internationalmedia.co.id. Ia menambahkan, langkah preventif ini krusial untuk menekan angka kejahatan jalanan dan menciptakan rasa aman bagi warga.

Lebih lanjut, Henik menekankan pentingnya sinergi antara penegakan hukum dan upaya pencegahan. "Edukasi, pengawasan keluarga, dan kepedulian lingkungan adalah pilar utama dalam menekan potensi gangguan kamtibmas," jelasnya. Ia berharap, kehadiran polisi di titik-titik rawan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan setiap aktivitas mencurigakan melalui Call Center Polri 110 yang siaga 24 jam, demi keamanan bersama.