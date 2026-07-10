Wali Kota Bandung Mendadak Dilarikan ke RS Ada Apa

Bandung digegerkan oleh kabar mendadak dilarikannya Wali Kota Muhammad Farhan ke rumah sakit pada Jumat (10/7/2026) sore. Kondisi kesehatan orang nomor satu di Bandung itu dilaporkan menurun drastis saat berada di Balai Kota. Internationalmedia.co.id – News mengamati situasi yang berlangsung cepat tersebut.

Dari pantauan di lokasi, Farhan terlihat dievakuasi menggunakan brankar. Infus sudah terpasang di tangannya, menandakan kondisi yang memerlukan penanganan segera. Ia kemudian dibawa masuk ke dalam ambulans yang telah siaga di halaman Balai Kota.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kota Bandung, Henryco Arie Sapiie, membenarkan insiden ini. Dikutip dari laporan internationalmedia.co.id, Henryco menyatakan, "Pak Wali sedang sakit dan sekarang sedang dirawat tim medis di rumah sakit." Ia menambahkan bahwa tim medis sedang memberikan penanganan terbaik.

Sebelum insiden penurunan kesehatan ini, Wali Kota Farhan diketahui memiliki agenda padat. Ia baru saja menerima sejumlah tamu penting di ruang kerjanya di Balai Kota. Setelah itu, Farhan seharusnya menghadiri rapat paripurna yang dijadwalkan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.

Namun, rencana tersebut batal terlaksana menyusul kondisi kesehatannya yang tiba-tiba memburuk. Untuk mendapatkan penanganan medis yang optimal, Wali Kota Farhan segera dilarikan ke rumah sakit dan kini tengah menjalani perawatan intensif. Publik berharap Farhan bisa segera pulih dan kembali menjalankan tugasnya.