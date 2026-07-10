Makan Gratis Belum Merata Prabowo Ungkap Alasan Mengejutkan

Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat – Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Jumat (10/7/2026) menghadapi keluhan warga terkait belum meratanya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi hal tersebut, Prabowo meminta kesabaran, menekankan skala tantangan yang dihadapi negara sebesar Indonesia.

Momen keluhan ini terjadi saat acara peresmian bendungan di Lombok Barat. Sebelum menanggapi langsung aspirasi masyarakat, Prabowo sempat menguraikan visi strategis di balik program MBG, menekankan pentingnya asupan gizi sejak dini untuk membentuk generasi penerus yang unggul dan produktif.

Menurut Prabowo, program ini fundamental bagi masa depan bangsa. "Jadi kita ini, saudara-saudara, MBG sangat strategis. Karena ini makan untuk generasi penerus. Sel otak harus berkembang dengan baik. Sel tulang harus baik. Sel otot harus baik, dia berkembang sehat. Dia bisa jadi petani yang sehat, dia bisa jadi pekerja yang baik. Dia bisa jadi ilmuwan, jadi dokter. Kalau makan enggak bagus, tidak maksimal," tegasnya.

Ia bahkan mengklaim Indonesia sebagai salah satu pelopor negara yang tidak hanya menyediakan makanan untuk anak-anak, tetapi juga menyasar ibu hamil hingga lansia. Namun, saat ia menyampaikan hal tersebut, teriakan warga di sekitar lokasi acara langsung memotong, mengeluhkan bahwa distribusi MBG masih jauh dari merata di NTB. "Kita mungkin satu-satunya negara yang memberi makan kepada ibu hamil. Coba dicek ada enggak. Oh, ada yang belum sampai?" ujar Prabowo, merespons langsung suara-suara tersebut.

Prabowo tidak menampik kenyataan tersebut. Ia mengakui bahwa masih banyak daerah yang belum tersentuh distribusi MBG secara optimal, sebuah konsekuensi logis dari luasnya wilayah geografis Indonesia. "Ya itu, saya minta kesabaran karena itu perjuangan kita. Mungkin baru sampai semua, saya berharap akhir tahun atau awal tahun depan. Negara kita besar sekali. Pasti ada desa-desa yang belum terima. Saya paham itu," jelasnya, meminta pengertian dari masyarakat.

Ia berharap program Makan Bergizi Gratis ini dapat terlaksana sepenuhnya di seluruh pelosok Indonesia pada akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun depan, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan gizi terbaik bagi seluruh rakyat.