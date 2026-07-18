Viral Camat Madiun Main Game Saat Rapat Terungkap Alasannya

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah rekaman video yang menampilkan Camat Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Muksin Harjoko, asyik bermain game di ponselnya saat mengikuti rapat paripurna DPRD, mendadak viral di berbagai platform media sosial. Insiden ini sontak memicu beragam komentar dari warganet, terutama setelah Muksin sendiri memberikan pengakuan dan klarifikasi atas perbuatannya.

Dalam video berdurasi sekitar 18 detik yang beredar luas, terlihat seorang pria mengenakan jas dan peci berwarna hitam sedang fokus menatap layar gawainya. Visual yang terpampang jelas di layar ponsel tersebut adalah tampilan sebuah permainan daring. Meskipun suasana rapat paripurna terdengar berlangsung dengan khidmat, pria yang belakangan diketahui sebagai Muksin Harjoko itu tampak tenggelam dalam aktivitasnya bermain game.

Dikonfirmasi oleh internationalmedia.co.id, Muksin Harjoko membenarkan bahwa sosok dalam video viral tersebut adalah dirinya. Ia menjelaskan bahwa rapat yang menjadi sorotan publik itu terjadi pada Jumat, 26 Juni 2026. Muksin mengaku tindakannya bermain game semata-mata untuk mengatasi rasa penat dan kantuk yang melanda dirinya saat itu.

"Kami menyadari tindakan itu menimbulkan persepsi negatif. Padahal waktu itu masih praacara kegiatan paripurna. Untuk hilangkan kepenatan rasa ngantuk," ujar Muksin, seperti dikutip pada Sabtu, 18 Juli 2026.

Muksin menambahkan, kehadirannya dalam sidang paripurna tersebut adalah sebagai tamu undangan, sesuai dengan kapasitasnya sebagai camat. Ia menjelaskan bahwa setiap kali ada rapat paripurna, seluruh camat diundang untuk hadir.