PAM JAYA Bersatu Demi Jakarta Lebih Baik

Jakarta – Internationalmedia.co.id – News – PAM JAYA, perusahaan penyedia layanan air minum terkemuka di ibu kota, kembali menggelar acara tahunan Union Gathering 2026. Pertemuan strategis ini dirancang untuk mengukuhkan sinergi, mempererat harmonisasi hubungan industrial, dan menyatukan visi antara jajaran manajemen dengan seluruh serikat pekerja. Tujuannya jelas: mengakselerasi transformasi perusahaan demi pelayanan optimal bagi warga Jakarta.

Inisiatif ini bukan sekadar ajang kumpul biasa. PAM JAYA secara proaktif memanfaatkan Union Gathering sebagai platform vital untuk memperkuat jalur komunikasi, menumbuhkan rasa kebersamaan, dan menyelaraskan komitmen di antara berbagai serikat pekerja. Harapannya adalah terciptanya iklim hubungan industrial yang tidak hanya harmonis, tetapi juga dinamis dan berkeadilan. Lebih jauh, acara ini menjadi pilar penting dalam mendukung metamorfosis PAM JAYA sebagai Perseroda, sekaligus menggenjot kolaborasi menuju target ambisius: 100 persen cakupan pelayanan air minum perpipaan untuk seluruh penduduk Jakarta.

Purnomo, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, menyambut baik penyelenggaraan Union Gathering. Ia memuji acara ini sebagai sarana efektif untuk mempererat jalinan komunikasi antarserikat pekerja di lingkungan PAM JAYA. "Kami sangat menghargai inisiatif ini sebagai forum komunikasi yang esensial. Komunikasi yang solid adalah kunci untuk memperkuat kebersamaan dan menyatukan visi misi kita, yakni mewujudkan pelayanan air minum 100 persen bagi seluruh warga Jakarta. Oleh karena itu, kesinambungan kegiatan semacam ini harus terus dipertahankan agar semua pihak dapat bersinergi mencapai tujuan kolektif," tegas Purnomo dalam pernyataan yang diterima internationalmedia.co.id pada Sabtu (18/7/2026).

Dari internal perusahaan, Fachmi Islam, Ketua SP PDAM Jakarta, menekankan peran krusial Union Gathering dalam memelihara hubungan industrial yang harmonis antara manajemen dan para pekerja. Baginya, sinergi yang terbangun kokoh akan menjadi landasan utama dalam menggerakkan transformasi perusahaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Kami teguh berkomitmen untuk menjaga keharmonisan hubungan industrial dan senantiasa membangun kolaborasi lintas sektor demi terciptanya produktivitas tinggi serta lingkungan kerja yang suportif. Semangat persatuan ini juga teraktualisasi melalui merger SPAJ ke dalam SP PDAM Jakarta, yang secara resmi ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan pada 8 Juli 2026. Kami meyakini, semakin solid serikat pekerja, semakin kokoh pula dukungan terhadap agenda transformasi PAM JAYA dan pencapaian target pelayanan air minum bagi seluruh penduduk ibu kota," papar Fachmi.

Senada dengan Fachmi, Dwy Wisnu Bagus Priyanto, Ketua PUK SPDT FSPMI PAM JAYA, turut menggarisbawahi bahwa Union Gathering adalah momentum vital untuk menyatukan spirit dan komitmen seluruh elemen pekerja dalam menyongsong era transformasi perusahaan. "Kami memberikan dukungan penuh terhadap setiap program strategis yang digulirkan manajemen PAM JAYA, terutama dalam mewujudkan target 100 persen cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat Jakarta. Kami percaya, kemajuan perusahaan secara langsung berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan seluruh insan pekerja," imbuh Wisnu.

Hari Kusmanto, Ketua SPAJ, menambahkan perspektifnya dengan menyatakan bahwa relasi yang harmonis antara korporasi dan karyawannya adalah fondasi esensial untuk memacu produktivitas dan performa yang lebih unggul. Ia berpandangan, sinergi dan konsolidasi yang berkelanjutan akan menjadi kekuatan kolektif yang tak tergoyahkan dalam mendorong kemajuan PAM JAYA.

Union Gathering 2026 ini tercatat dihadiri oleh empat serikat pekerja utama di lingkungan PAM JAYA: SP PDAM Jakarta, SPAI PDAM Jaya, SPAJ, dan PUK SPDT FSPMI PAM JAYA. Kehadiran mereka dilengkapi oleh jajaran manajemen puncak PAM JAYA serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menandakan dukungan penuh dari berbagai pihak. Melalui pertemuan ini, PAM JAYA dan seluruh serikat pekerja kembali menegaskan ikrar mereka untuk senantiasa memelihara hubungan industrial yang harmonis, mempererat tali kolaborasi, dan melangkah seiring sejalan dalam menyukseskan transformasi perusahaan. Semua demi satu tujuan mulia: menghadirkan akses air minum perpipaan yang andal dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Jakarta.