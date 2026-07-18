Bogor Akhirnya Diguyur Berkah Langit

Internationalmedia.co.id – News Setelah berhari-hari lamanya diselimuti kekeringan dan suhu panas yang menyengat, warga Bogor akhirnya dapat bernapas lega. Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di kota hujan tersebut pada Sabtu malam, membawa kesejukan dan harapan baru bagi ribuan jiwa yang terdampak kemarau panjang.

Pantauan internationalmedia.co.id di kawasan Cibinong, Bogor, menunjukkan bahwa hujan mulai turun sekitar pukul 20.00 WIB. Awalnya, intensitas hujan masih tergolong ringan, namun tak butuh waktu lama, kurang dari 10 menit, guyuran air dari langit berubah menjadi sangat deras. Fenomena yang dinanti-nanti ini berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam, hingga pukul 21.30 WIB, mengakhiri dahaga bumi dan masyarakat.

Kehadiran hujan ini disambut gembira oleh masyarakat yang sudah lama merindukan kesejukan. Radit (34), salah seorang warga, mengungkapkan rasa syukurnya. "Alhamdulillah ini hujan lagi, biasanya kan panas banget. Jadi ini ada sejuknya sedikit," ujarnya penuh kelegaan. Ia juga berharap hujan ini dapat menjadi solusi atas permasalahan kekeringan yang mulai melanda beberapa daerah. "Beberapa daerah juga kan mulai kekeringan gara-gara kemarau, jadi semoga hujan ini bisa ngebantu deh," harapnya.

Sebelumnya, kondisi kekeringan di Kabupaten Bogor memang telah mencapai tingkat mengkhawatirkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor mencatat, bencana kekeringan telah melanda 13 dari total 40 kecamatan. Data yang dirilis pada Kamis (16/7/2026) oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M Adam Hamdani, menyebutkan bahwa sebanyak 42.691 jiwa atau 12.735 kepala keluarga (KK) mengalami krisis air bersih.

Ribuan warga terdampak kekeringan ini tersebar di 29 desa. Kecamatan Rancabungur menjadi wilayah paling parah, dengan enam desa yang mengalami dampak kekeringan terluas. Bencana ini, menurut Adam, sudah terjadi sejak awal Juni lalu.

Untuk mengatasi krisis ini, tim BPBD telah aktif mendistribusikan air bersih ke berbagai titik. Sejak 10 Juni, tercatat sudah 74 titik distribusi yang dilayani, dengan rata-rata pengiriman 5.000 hingga 8.000 liter per sekali kirim. Total, lebih dari 350.000 liter air bersih telah disalurkan ke wilayah-wilayah terdampak. Kehadiran hujan malam ini diharapkan dapat meringankan beban distribusi dan membantu pemulihan cadangan air di daerah yang paling membutuhkan.