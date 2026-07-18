Depok Geger Bekas Lahan Sampah Tiba-tiba Terbakar

Internationalmedia.co.id – News – Kobaran api melahap area bekas lahan sampah di Sukmajaya, Kota Depok, pada Sabtu malam, 18 Juli 2026. Insiden yang memicu kepanikan warga sekitar ini berhasil ditangani setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku selama kurang lebih dua jam, sekaligus menyelamatkan dua individu yang berada di lokasi kejadian.

Peristiwa kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 19.30 WIB. Untuk menaklukkan si jago merah yang melalap lahan seluas sekitar 300 hingga 500 meter persegi itu, setidaknya enam unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Depok dikerahkan.

Menurut Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Depok, Tesy Haryanti, objek yang terbakar memang merupakan bekas lahan penampungan sampah. "Objek yang terbakar adalah bekas lahan sampah," ungkap Tesy dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026). Api baru dinyatakan padam sepenuhnya dan penanganan selesai pada pukul 21.34 WIB.

Penyebab kebakaran ini diduga kuat berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan, sehingga api membesar tak terkendali. Beruntung, insiden ini tidak menelan korban jiwa maupun luka-luka. Namun, kesigapan petugas patut diacungi jempol karena berhasil mengevakuasi dua orang yang berada di sekitar area kebakaran. "Jumlah korban yang diselamatkan 2 orang," tambah Tesy.

Lebih lanjut, Tesy Haryanti memastikan bahwa api tidak sempat merambat ke area permukiman warga. Sejumlah bangunan rumah semi permanen yang berada di radius bahaya berhasil diselamatkan, dengan estimasi nilai aset mencapai Rp 100 juta.

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