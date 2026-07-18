Ayah Remaja Bugil Ojol Akhirnya Bicara

Sebuah insiden yang melibatkan seorang remaja laki-laki di Sidoarjo, Jawa Timur, yang terekam bugil saat menerima pesanan dari pengemudi ojek online (ojol) baru-baru ini menghebohkan publik. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, ayah dari remaja berinisial R tersebut akhirnya angkat bicara, mengungkapkan keterkejutannya sekaligus fakta mengejutkan terkait perilaku anaknya.

R, sang ayah, mengakui bahwa ini bukan kali pertama ia menyaksikan anaknya dalam kondisi bugil. Ia pernah memergoki remaja berusia 18 tahun itu di teras rumah tanpa busana. Ketika ditanya, anaknya hanya diam dan kemudian masuk ke kamar mandi tanpa memberikan respons. "Saya pernah melihat sendiri anak saya dalam kondisi seperti itu di teras rumah. Saat saya tanya sedang apa, dia hanya tenang lalu masuk ke kamar mandi," tutur R saat pertemuan di Balai Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, sebagaimana dilaporkan internationalmedia.co.id.

R menjelaskan bahwa ia dan mantan istrinya telah bercerai. Kondisi ini, ditambah dengan fakta bahwa keduanya bekerja di Surabaya, menyebabkan pengawasan terhadap anak remaja mereka menjadi kurang optimal. "Saya dan ibunya sudah bercerai. Kami memang jarang di rumah karena bekerja di Surabaya, sehingga pengawasannya kurang," ungkapnya.

Ia mengaku sangat terkejut saat mengetahui bahwa video anaknya menjadi viral di media sosial. Kejadian yang terekam kamera itu, menurutnya, terjadi beberapa bulan setelah ia sendiri memergoki anaknya bugil. "Saya kaget karena ternyata yang viral itu anak saya sendiri. Informasinya saat itu ada pengemudi ojol yang mengantarkan pesanan ke rumah," jelasnya. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak remaja, terutama dalam situasi keluarga yang kompleks, serta dampak viralitas media sosial terhadap privasi individu.