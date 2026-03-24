Satu Kata Ini Bikin Taiwan Boikot Pertemuan WTO di Kamerun

Internationalmedia.co.id – News – Taiwan secara mengejutkan memutuskan untuk tidak menghadiri Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang akan berlangsung di Kamerun. Langkah drastis ini diambil sebagai bentuk protes keras terhadap negara tuan rumah terkait cara penamaan entitas demokratis tersebut dalam dokumen visa resmi.

Kementerian Luar Negeri Taiwan mengungkapkan bahwa mereka telah melayangkan "protes keras" setelah Kamerun secara eksplisit mencantumkan "Taiwan, Provinsi China" dalam dokumen yang disiapkan untuk delegasi mereka. Penamaan ini menjadi pemicu utama penarikan diri dari acara penting yang dijadwalkan pada 26-29 Maret mendatang.

Tidak hanya soal penamaan, kementerian juga menyoroti serangkaian kejanggalan lain dalam dokumen pembebasan visa yang diberikan. Dokumen tersebut dilaporkan tidak mencantumkan kewarganegaraan, salah mengeja beberapa nama anggota delegasi, dan bahkan secara keliru mengidentifikasi hampir seluruh anggota sebagai perempuan. Kondisi ini, menurut pernyataan kementerian, "jelas mengindikasikan kurangnya itikad baik Kamerun untuk menyelesaikan masalah tersebut."

"Mengingat potensi hambatan yang mungkin dihadapi anggota delegasi kami saat mencoba memasuki Kamerun dengan dokumen yang penuh informasi keliru, dan demi menjunjung tinggi martabat nasional kami, kami tidak punya pilihan selain absen," tegas Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya, Taiwan menuduh Kamerun "bertekuk lutut pada tekanan Beijing" dalam isu sensitif ini.

Latar belakang insiden ini tak lepas dari klaim China yang menganggap Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah kedaulatannya. Beijing secara konsisten berupaya mengisolasi Taiwan dari panggung internasional, menghambat aksesnya ke forum global, serta menentang penggunaan nama "Taiwan" atau "Republik China," nama resmi pulau tersebut.

Taiwan sendiri telah bergabung dengan WTO sejak tahun 2002, tak lama setelah China, dengan nama resmi "Wilayah Bea Cukai Terpisah Taiwan, Penghu, Kinmen dan Matsu (Taipei Tiongkok)." Kementerian Luar Negeri Taiwan menegaskan kembali bahwa status mereka sebagai "wilayah bea cukai terpisah" tidak tunduk pada anggota lain, dan hak partisipasi yang setara tidak dapat ditoleransi untuk dilanggar.

Konferensi tingkat menteri WTO, yang merupakan badan pembuat keputusan tertinggi dan biasanya diselenggarakan setiap dua tahun sekali, akan berlangsung di Yaounde, ibu kota Kamerun. Sementara itu, pihak WTO sendiri enggan memberikan tanggapan terkait insiden diplomatik yang menyebabkan ketidakhadiran Taiwan ini.